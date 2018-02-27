(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Во время стрельбы в Казани погиб сотрудник ОМОН, сообщил собственный источник ИА «Татар-информ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в одном из домов на Авангардной 34-летний мужчина открыл стрельбу.

Мужчина, по данным источника агентства, стреляет из дробовика. Дробина попала в шею одному из ОМОНовцев. Ранение оказалось смертельным.

По информации источника агентства, стрелок – известный в доме дебошир, который частенько злоупотребляет спиртным. По предварительным данным, стреляет он из охотничьего ружья в районе третьего-четвертого этажей.

По предварительной информации, участковый, который пришел по вызову, чтобы успокоить скандалиста, получил ранение в ногу.