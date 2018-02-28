У погибшего от рук стрелка в Казани сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). У погибшего сотрудника Росгвардии остались жена и трое детей, сообщил ИА «Татар-информ» пресс-секретарь ведомства Игорь Силко.

Информация о стрельбе в доме на Авангардной, как ранее сообщало ИА «Татар-информ», поступила в половине девятого вечера.

На место происшествия была направлена группа ОМОН Росгвардии. В процессе совместных с сотрудниками МВД по РТ действий по обезвреживанию вооруженного злоумышленника сотрудник ОМОН получил тяжелое ранение и скончался в больнице.

Также в больницу с ранением был доставлен участковый и один из гражданских, который случайно попал под обстрел.

Сам стрелок был ликвидирован. Возбужденые уголовные дела по статьям «Убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».