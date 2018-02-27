Следком РТ: Казанский стрелок убит

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Казанский стрелок ликвидирован, сообщила помощник руководителя СУ СК России по РТ Эльвира Газизова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в одном из домов на Авангардной 37-летний нетрезвый мужчина открыл стрельбу. По словам соседей, стрелок – известный в доме дебошир, который частенько злоупотреблял спиртным.

Во время спецоперации был ранен сотрудник ОМОН Росгвардии, ранение в ногу получил участковый, а также один местный житель. Пострадавшие были госпитализированы.

Позже ИА «Татар-информ» со ссылкой на свои источники сообщало, что сотрудник ОМОН в результате тяжелого ранения скончался. Информацию о гибели сотрудника подтвердили в Росгвардии.

По данным Следственного комитета по РТ, в перестрелке злоумышленник был убит. На фото в наручниках брат жены стрелявшего.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».