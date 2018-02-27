В Росгвардии подтвердили гибель сотрудника ОМОН

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). В Росгвариди подтвердили гибель сотрудника ОМОН, об этом сообщила руководитель пресс-службы ведомства Игорь Силко. Погибшему было 39 лет.

Ранее ИА «Татар-информ», сообщало, что в одном из домов на Авангардной 37-летний нетрезвый мужчина открыл стрельбу. По словам соседей, стрелок – известный в доме дебошир, который частенько злоупотреблял спиртным.

Во время спецоперации был ранен сотрудник ОМОН Росгвардии, ранение в ногу получил участковый, а также один местный житель. Пострадавшие были госпитализированы.

Позже ИА «Татар-информ» со ссылкой на свои источники сообщало, что сотрудники ОМОН в результате тяжелого ранения скончался. Информацию подтвердил Игорь Силко.