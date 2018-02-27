В Казани стрелок ранил полицейского, его госпитализировали

(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Мужчине, который устроил стрельбу в одном из домов на Авангардной – 34 года, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в одном из домов на Авангардной мужчина открыл стрельбу. По предварительным данным, ранены два человека – один из них сотрудник полиции, второй гражданский.

По информации источника агентства, стрелок – известный в доме дебошир, который частенько злоупотребляет спиртным. По предварительным данным, стреляет он из охотничьего ружья в районе третьего-четвертого этажей.

Раненый полицейский – участковый, который прибыл на вызов, чтобы успокоить скандалиста. По предварительной информации, он получил ранение ноги.