Обстрел из минометов российской базы Хмеймим оказался нападением дронов

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Случившаяся в новогоднюю ночь атака на российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия была проведена с помощью беспилотников, а не минометов, как заявлялось ранее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированный источник в Министерстве обороны и собеседника, близкого к Генеральному штабу.

По словам источника в военном ведомстве, восемь БПЛА атаковали базу примерно между 2.00 и 2.20 по московскому времени. В этот момент системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не функционировали, чтобы не создавать помехи полетам авиации.

Дроны будто бы смогли повредить четыре самолета и два вертолета ВКС РФ, а также взорвать склад боеприпасов. Погибли двое военнослужащих.

Первым сообщившая о нападении боевиков газета «Коммерсантъ» рассказала об уничтожении семи самолетов: четырех фронтовых бомбардировщиков Су-24, двух многоцелевых истребителей Су-35С и одного военно-транспортного самолета Ан-72. О гибели двух военнослужащих проинформировала пресс-служба Минобороны. При этом и издание, и военное ведомство назвали причиной потерь обстрел из минометов.

РБК направил запрос в Министерство обороны РФ с просьбой прокомментировать ситуацию, но пока не получил ответа на него.

Позднее, 6 января, боевики вновь попытались применить против авиабазы Хмеймим (а также против российской базы в Тартусе) БПЛА. Семь из них были уничтожены, а шесть взяты под контроль специалистами РЭБ. Затем военное ведомство отчиталось об уничтожении террористов, стоявших за атакой.