Минобороны: Боевики убили двоих военных, самолеты целы

(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Минобороны сообщило о гибели двоих военнослужащих в результате минометного обстрела российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Военное ведомство назвало фейком данные об уничтожении боевиками семи российских самолетов.

В сообщении Минобороны говорится, что 31 декабря в темное время суток диверсионная группа боевиков обстреляла из миномета аэродром «Хмеймим». В результате обстрела погибли двое военнослужащих. Информацию об уничтожении семи самолетов ведомство опровергло, назвав «фейком».

В настоящее время сирийские органы безопасности ищут причастных к атаке боевиков. Режим охраны прилегающей к авиабазе территории усилен.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что в результате минометной атаки были уничтожены семь самолетов ВКС РФ: четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. В публикации также говорилось о взрыве склада боеприпасов.