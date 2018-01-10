Минобороны опубликовало новые снимки БПЛА из досок и фанеры, атаковавших Хмеймим

(Казань, 10 января, «Татар-информ»). Министерство обороны России предоставило новые снимки кустарных беспилотников, атаковавших Хмеймим и Тартус 6 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как видно на фото, БПЛА сделаны из досок и фанеры. Из них торчат провода. Все это замотано скотчем и полиэтиленом.

Ранее военное ведомство РФ определило место запуска дронов, напавших на российскую авиабазу в Сирии. Как стало известно, беспилотники вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации в Идлибе, который контролируют силы умеренной оппозиции.



Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская военная группировка, оставшаяся в САР, располагает необходимым потенциалом для отражения эпизодических атак террористов.