Боевики вновь напали на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

(Казань, 7 января, «Татар-информ»). В Сирии боевики вновь атаковали олссийскую авиабазу Хмеймим. Атака произошла вечером 6 января, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий деятельность террористов.

По информации канала, об атаке сообщили просирийские активисты. Согласно их данным, российские солдаты сбили несколько атаковавших их дронов.

Об уроне, нанесенном атакой, пока ничего не известно. Однако авторы канала отмечают, что кустарные беспилотники оснащаются «не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом».

В первый раз боевики атаковали Хмеймим 31 декабря. В результате атаки погибли двое российских военнослужащих. После случившегося на территории авиабазы была введена усиленная охрана.