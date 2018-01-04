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СМИ сообщили об обстреле из минометов российской базы Хмеймим

4 января 2018, 00:12

В результате атаки могли быть уничтожены до семи самолетов ВКС РФ.
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(Казань, 4 января, «Татар-информ»). Боевики 31 декабря обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

В результате атаки, по словам собеседников издания, были уничтожены семь самолетов ВКС РФ: четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Кроме того, после прямого попадания мины взорвался склад боеприпасов. Ранения могли получить более десяти российских военнослужащих.

Министерство обороны РФ пока никак не прокомментировало информацию об удачном обстреле базы боевиками, отмечает издание. 

В тот же день при перелете на аэродром Хама разбился российский вертолет Ми-24. Оба пилота погибли, а получившего травмы борттехника удалось эвакуировать.

Если сведения о чрезвычайном происшествии на Хмеймиме соответствуют действительности, это первая успешная атака на главную базу ВКС России в Сирии. Боевики ранее обстреливали авиабазу из орудий и реактивных систем залпового огня «Град», но успеха не имели. 29 декабря Минобороны отчиталось об отбитии ракетной атаки с помощью ЗРК «Панцирь С-1».


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