На видео уничтожения атаковавших Хмеймим боевиков заметили монтаж

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). На видео уничтожения боевиков, атаковавших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, заметили следы монтажа. Ролик опубликовало 12 января Минобороны России. По данным телеграм-канала Directorate 4, где появились первые сообщения о монтаже, из ролика вырезана примерно 20-минутная часть, сообщает «Дождь».

В Directorate 4 отметили, что монтажная склейка была сделана на шестой секунде видео, где несколько боевиков выходят из микроавтобуса и пытаются пересесть в другой. На этом моменте они «внезапно исчезают», а автомобиль в правой части кадра меняет положение.

В телеграм-канале несостыковку объяснили тем, что удар был нанесен не сразу, а после дополнительного наблюдения.