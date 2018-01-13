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На видео уничтожения атаковавших Хмеймим боевиков заметили монтаж

13 января 2018, 14:42

На видео уничтожения атаковавших Хмеймим боевиков заметили монтаж По данным телеграм-канала Directorate 4, где появились первые сообщения о монтаже, из ролика вырезана примерно 20-минутная часть.
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(Казань, 13 января, «Татар-информ»). На видео уничтожения боевиков, атаковавших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, заметили следы монтажа. Ролик опубликовало 12 января Минобороны России. По данным телеграм-канала Directorate 4, где появились первые сообщения о монтаже, из ролика вырезана примерно 20-минутная часть, сообщает «Дождь».

В Directorate 4 отметили, что монтажная склейка была сделана на шестой секунде видео, где несколько боевиков выходят из микроавтобуса и пытаются пересесть в другой. На этом моменте они «внезапно исчезают», а автомобиль в правой части кадра меняет положение.

В телеграм-канале несостыковку объяснили тем, что удар был нанесен не сразу, а после дополнительного наблюдения. 


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