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Погибшему в Сирии пилоту Су-25 посмертно присвоено звание Героя России

6 февраля 2018, 16:51

Офицер награжден за проявленную им героизм, мужество и отвагу.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Погибшему в Сирии пилоту сбитого боевиками штурмовика Су-25 майору Роману Филиппову присвоено звание Героя России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Звание присвоено офицеру посмертно «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в районе города Серакиба в сирийской провинции Идлиб. Катапультировавшийся пилот Роман Филиппов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Тело летчика доставлено в Россию. Похороны Филиппова, по информации пресс-службы Министерства обороны, состоятся в Воронеже 8 февраля.
 


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