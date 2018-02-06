Погибшему в Сирии пилоту Су-25 посмертно присвоено звание Героя России

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Погибшему в Сирии пилоту сбитого боевиками штурмовика Су-25 майору Роману Филиппову присвоено звание Героя России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Звание присвоено офицеру посмертно «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга».

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в районе города Серакиба в сирийской провинции Идлиб. Катапультировавшийся пилот Роман Филиппов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Тело летчика доставлено в Россию. Похороны Филиппова, по информации пресс-службы Министерства обороны, состоятся в Воронеже 8 февраля.

