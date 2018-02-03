В Сирии сбит российский штурмовик Су-25, пилот катапультировался

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Боевики сбили российский штурмовик Су-25 в районе сирийского Саракиба. Об этом сообщается в Telegram-канале Directorate 4.

По имеющимся данным, пилот сумел катапультироваться, но его судьба остается неизвестной.

На канале группировки Свободной сирийской армии «Джейш эн-Наср», действующей в провинции Идлиб, опубликовано видео падения Су-25. Самолеты этого типа в САР применяются только ВКС РФ.

На кадрах видно, что произошло возгорание двигателя самолета. После того как пламя охватило штурмовик, пилот покинул машину.

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии сообщили, что связь с Су-25 была потеряна во время выполнения задания в провинции Идлиб.