СМИ сообщили о доставке тела пилота сбитого в Сирии Су-25 в Россию

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Тело погибшего в Сирии пилота штурмовика Су-25 Романа Филипова было доставлено в военный аэропорт Чкаловский в Подмосковье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны и Администрации Президента.

Сообщается, что тело было привезено в Москву еще 5 февраля, посредником в его получении выступила Турция.

По словам источника в Минобороны, вместе с телом доставлена и часть обломков сбитого военного самолета.

Сейчас о возвращении тела Романа Филипова на родину оповещают его родных, сообщил источник, близкий к Администрации Президента.

Российский штурмовик Су-25 боевиками был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса в сирийском Идлибе 3 февраля. Пилот штурмовика успел катапультироваться и позже погиб в бою, подорвав себя гранатой в окружении боевиков. За это майор Роман Филипов был представлен к присвоению звания Героя России посмертно.

Похороны Филиппова состоятся 8 февраля в Воронеже, сообщили в Минобороны.