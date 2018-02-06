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Общество

СМИ сообщили о доставке тела пилота сбитого в Сирии Су-25 в Россию

6 февраля 2018, 16:02

Вместе с телом доставлена и часть обломков сбитого военного самолета.
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(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Тело погибшего в Сирии пилота штурмовика Су-25 Романа Филипова было доставлено в военный аэропорт Чкаловский в Подмосковье. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны и Администрации Президента.

Сообщается, что тело было привезено в Москву еще 5 февраля, посредником в его получении выступила Турция.

По словам источника в Минобороны, вместе с телом доставлена и часть обломков сбитого военного самолета.

Сейчас о возвращении тела Романа Филипова на родину оповещают его родных, сообщил источник, близкий к Администрации Президента.

Российский штурмовик Су-25 боевиками был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса в сирийском Идлибе 3 февраля. Пилот штурмовика успел катапультироваться и позже погиб в бою, подорвав себя гранатой в окружении боевиков. За это майор Роман Филипов был представлен к присвоению звания Героя России посмертно.

Похороны Филиппова состоятся 8 февраля в Воронеже, сообщили в Минобороны. 


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