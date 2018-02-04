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Появилось видео последнего боя пилота сбитого Су-25 с боевиками

4 февраля 2018, 20:04 , Фото: скриншот

Появилось видео последнего боя пилота сбитого Су-25 с боевиками На кадрах видно, как российский пилот подрывает себя гранатой, чтобы не попасть в плен.
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(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). В Сети появилось видео последнего боя пилота сбитого в сирийском Идлибе российского штурмовика Су-25СМ. Ролик распространил телеграм-канал Directorate 4.

На кадрах, снятых, по всей видимости, атаковавшими штурмовик боевиками, видно, как российский пилот подрывает себя гранатой, чтобы не попасть в плен.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в районе города Серакиба в сирийской провинции Идлиб. Ответственность за атаку на российский штурмовик взяла на себя организация «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ – прим. Т-и). 


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