Погибший в Сирии пилот Су-25 сообщал об атаковавшей его ракете

(Казань, 6 февраля, «Татар-информ»). Пилот штурмовика Су-25 майор Роман Филипов перед гибелью успел доложить, что его атаковала ракета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«При выполнении 3 февраля облета зоны деэскалации „Идлиб“ для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию, что атакован ракетой», — говорится в сообщении ведомства.

Тяжело раненного летчика после приземления окружили боевики, а он принял бой и на последних минутах подорвал себя гранатой, уточнили в Минобороны.

Майор Филипов был опытным летчиком и выполнил десятки задач по уничтожению боевиков террористических группировок, рассказали в Минобороны.

Майора Филиппова представили к присвоению звания Героя России посмертно.