Последний полет Романа Филипова – опубликована биография погибшего в Сирии пилота

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). История настоящего героя: телеканал «Звезда» поделился биографией погибшего 3 февраля в Сирии пилота СУ-25 Романа Филипова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 3 февраля 2018 года штурмовик Су-25 под управлением Романа Филипова выполнял облет зоны дислокации в провинции Идлиб. Он был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса. Летчик до последнего пытался удержать самолет в воздухе, успев сообщить командованию об атаке и катапультироваться.

Приземлившись в районе поселка Телль-Дебес, находящимся под контролем боевиков, майор Филипов до последнего вел неравный бой с террористами. Чтобы не сдаваться в плен, Роман принял решение подорвать себя гранатой.

Молодой и перспективный выпускник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков майор Роман Филипов с первых дней службы зарекомендовал себя, как грамотный и решительный летчик-штурмовик. Он был примером для многих – военную карьеру начал на Дальнем Востоке, где от старшего летчика дослужился до заместителя эскадрильи. В 2013 году принял участие во всеармейском конкурсе «Авиадартс», и занял 2-е место.

История Романа Филипова – это путь побед. На его счету множество блестяще выполненных задач по уничтожению банд-групп боевиков и сопровождению гуманитарных автоколонн Центра примирения враждующих сторон.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу представил командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майора Романа Филипова к присвоению звания Герой Российской Федерации посмертно.

Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, родным и близким погибшего оказана вся необходимая поддержка и помощь.