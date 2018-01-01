МИД РФ напомнил о недопустимости внешнего вмешательства в события в Иране

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел РФ напомнило о недопустимости внешнего вмешательства в события, разворачивающиеся в Иране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению российской стороны, подобное вмешательство может дестабилизировать обстановку в стране.

При этом внешнеполитическое ведомство России выразило надежду на то, что насилия и кровопролития удастся избежать.

Демонстрации в Иране начались 28 декабря. В ходе них уже погибли в общей сложности 12 человек.

Президент ИРИ Хасан Роухани назвал участие в акциях протеста конституционным правом жителей страны. Для «поддержания мира» власти заблокировали соцсеть Instagram и мессенджер Telegram.

Президент США Дональд Трамп сначала увидел в иранских протестах желание прекратить поддержку, которую будто бы оказывают власти этой страны террористическим движениям, а затем заявил о пришедшем «ветре перемен».