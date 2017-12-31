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Политика

Роухани назвал участие в протестах конституционным правом жителей Ирана

31 декабря 2017, 21:50

Президент ИРИ напомнил о необходимости отличать критику от насилия.
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Президент Ирана Хасан Роухани назвал участие в акциях протеста конституционным правом жителей страны. Об этом сообщает RT со ссылкой на местный телеканал Press TV.

При этом Роухани подчеркнул, что критику следует отличать от насилия, которое «наносит ущерб государственной собственности».

Кроме того, иранский лидер раскритиковал заявление Президента США Дональда Трампа, объяснившего протесты усталостью иранцев от поддержки терроризма, передает ТАСС со ссылкой на ISNA.

Президент ИРИ заметил, что его страна «будет действовать, исходя из национальных интересов».

В ходе массовых акций протеста в Иране уже погибли два человека. Для «поддержания мира» власти страны заблокировали соцсеть Instagram и мессенджер Telegram.  


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