Трамп увидел в иранских акциях протеста желание отказаться от поддержки терроризма

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп увидел в начавшихся в Иране акциях протеста желание отказаться от поддержки властями этой страны террористических движений.

«Люди, наконец, начинают с мудростью относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и растрачивают на терроризм. Похоже, они больше не потерпят этого», – написал американский лидер в своем Twitter’е.

При этом он подчеркнул: «США внимательно следят за нарушениями прав человека!»

Big protests in Iran. The people are finally getting wise as to how their money and wealth is being stolen and squandered on terrorism. Looks like they will not take it any longer. The USA is watching very closely for human rights violations!