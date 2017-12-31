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Политика

Трамп увидел в иранских акциях протеста желание отказаться от поддержки терроризма

31 декабря 2017, 18:21

США внимательно следят за нарушениями прав человека, подчеркнул американский лидер.
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп увидел в начавшихся в Иране акциях протеста желание отказаться от поддержки властями этой страны террористических движений.

«Люди, наконец, начинают с мудростью относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и растрачивают на терроризм. Похоже, они больше не потерпят этого», – написал американский лидер в своем Twitter’е.

При этом он подчеркнул: «США внимательно следят за нарушениями прав человека!»

В ходе массовых акций протеста в Иране уже погибли два человека. Для «поддержания мира» власти страны заблокировали соцсеть Instagram и мессенджер Telegram. 

Иран поддерживает такие радикальные шиитские движения, как «Хезбалла» в Ливане и «Ансар Аллах» в Йемене. Они признаны террористическими в ряде стран, но не в России.


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