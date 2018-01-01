Все новости Татарстан Россия

Политика, Происшествия

Число погибших в ходе акций протеста в Иране выросло до 12 человек

1 января 2018, 15:54

Минимум десять протестующих погибли 31 декабря.
Роухани назвал участие в протестах конституционным правом жителей Ирана
Трамп увидел в иранских акциях протеста желание отказаться от поддержки терроризма
В Иране для «поддержания мира» заблокировали Instagram и Telegram
Иран обнулил счета в банках Европы на 75 млрд. долларов
Иран намерен покупать и собирать казанские самолеты Ту-214

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Число погибших в ходе массовых акций протеста в Иране увеличилось до 12 человек. Минимум десять протестующих погибли 31 декабря, сообщает РБК со ссылкой на агентство «Рейтер».

Погибшие были в числе тех демонстрантов, которые пытались захватить полицейские участки и военные базы, отмечает Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение. Где именно произошли столкновения и погибли люди, не уточняется.

Ранее в ходе протестов погибли два человека. Это случилось в городе Доруд провинции Лурестан.

Демонстрации в Иране начались 28 декабря. Сначала протестующие вышли на улицы в Мешхеде, втором по величине городе страны, затем акции протеста начались и в других городах, включая столицу ИРИ Тегеран.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал участие в акциях протеста конституционным правом жителей страны. Для «поддержания мира» власти заблокировали соцсеть Instagram и мессенджер Telegram.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter