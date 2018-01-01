Число погибших в ходе акций протеста в Иране выросло до 12 человек

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Число погибших в ходе массовых акций протеста в Иране увеличилось до 12 человек. Минимум десять протестующих погибли 31 декабря, сообщает РБК со ссылкой на агентство «Рейтер».

Погибшие были в числе тех демонстрантов, которые пытались захватить полицейские участки и военные базы, отмечает Associated Press со ссылкой на иранское государственное телевидение. Где именно произошли столкновения и погибли люди, не уточняется.

Ранее в ходе протестов погибли два человека. Это случилось в городе Доруд провинции Лурестан.

Демонстрации в Иране начались 28 декабря. Сначала протестующие вышли на улицы в Мешхеде, втором по величине городе страны, затем акции протеста начались и в других городах, включая столицу ИРИ Тегеран.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал участие в акциях протеста конституционным правом жителей страны. Для «поддержания мира» власти заблокировали соцсеть Instagram и мессенджер Telegram.