Трамп заявил о начавшемся в Иране «времени перемен»

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о начавшемся в Иране в связи с массовыми акциями протеста «времени перемен». Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

По мнению американского лидера, Иран терпит поражения на всех фронтах, несмотря на «ужасную сделку» по его ядерной программе, которую заключила предшествующая администрация Барака Обамы.

«Великий иранский народ много лет подвергался репрессиям. Он нуждается в еде и свободе. Помимо нарушений прав человека, богатство Ирана разграблено. ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН!» – добавил Трамп.

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE!