Все новости Татарстан Россия

Политика

Трамп заявил о начавшемся в Иране «времени перемен»

1 января 2018, 17:21

Американский лидер увидел в массовых акциях протеста иранцев желание еды и свободы.
Трамп увидел в иранских акциях протеста желание отказаться от поддержки терроризма
Трамп и Мэй обсудили способы отрезать Ирану путь к ядерному оружию
Трамп заявил, что не знает Путина
МИД РФ: Американские СМИ хотят «вбить клин» между Россией и США
СМИ: Администрация Трампа надеется «вбить клин» между РФ и Ираном

(Казань, 1 января, «Татар-информ»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о начавшемся в Иране в связи с массовыми акциями протеста «времени перемен». Он написал об этом в своем микроблоге в Twitter’е.

По мнению американского лидера, Иран терпит поражения на всех фронтах, несмотря на «ужасную сделку» по его ядерной программе, которую заключила предшествующая администрация Барака Обамы.

«Великий иранский народ много лет подвергался репрессиям. Он нуждается в еде и свободе. Помимо нарушений прав человека, богатство Ирана разграблено. ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН!» – добавил Трамп. 

Ранее Президент США увидел в иранских протестах желание прекратить поддержку, которую будто бы оказывают власти этой страны террористическим движениям.

Демонстрации в Иране начались 28 декабря. В ходе них уже погибли в общей сложности 12 человек.

Президент ИРИ Хасан Роухани назвал участие в акциях протеста конституционным правом жителей страны. Для «поддержания мира» власти заблокировали соцсеть Instagram и мессенджер Telegram.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter