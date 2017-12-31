В Иране для «поддержания мира» заблокировали Instagram и Telegram

(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Власти Ирана временно ограничили доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram из-за проходящих в стране протестов. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местное государственное телевидение.

Решение о запрете объясняется необходимостью «поддержания мира».

BREAKING: Iran state TV says authorities temporarily block Instagram, messaging app Telegram to `maintain peace' amid protests. — The Associated Press (@AP) December 31, 2017

Основатель Telegram’а Павел Дуров заявил в своем Twitter’е, что мессенджер был заблокирован из-за отказа его руководства закрывать Telegram-каналы, призывающие к мирным протестам.

При этом ранее Telegram закрыл иранский канал amadnews с 1,4 млн подписчиков, в котором появились призывы использовать против полицейских бутылки с зажигательной смесью.

В ходе массовых акций протеста в Иране уже погибли два человека. Трагический инцидент случился в городе Доруд иранской провинции Лурестан.