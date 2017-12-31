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Политика, Общество, Hi-Tech

В Иране для «поддержания мира» заблокировали Instagram и Telegram

31 декабря 2017, 17:20

По словам основателя Telegram’а Павла Дурова, причиной блокировки стал отказ закрывать каналы, призывающие к мирным протестам.
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(Казань, 31 декабря, «Татар-информ»). Власти Ирана временно ограничили доступ к социальной сети Instagram и мессенджеру Telegram из-за проходящих в стране протестов. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местное государственное телевидение.

Решение о запрете объясняется необходимостью «поддержания мира».

Основатель Telegram’а Павел Дуров заявил в своем Twitter’е, что мессенджер был заблокирован из-за отказа его руководства закрывать Telegram-каналы, призывающие к мирным протестам.

При этом ранее Telegram закрыл иранский канал amadnews с 1,4 млн подписчиков, в котором появились призывы использовать против полицейских бутылки с зажигательной смесью.

В ходе массовых акций протеста в Иране уже погибли два человека. Трагический инцидент случился в городе Доруд иранской провинции Лурестан. 


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