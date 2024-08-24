Зяббаров: Необходимо не допустить резкого снижения объемов производства молока

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Сейчас основной задачей в области животноводства в Татарстане является недопущение резкого снижения объемов производства молока и обеспечение заготовки необходимого количества кормов для зимне-стойлового содержания домашнего скота. Об этом заявил на традиционном совещании в Доме Правительства республики вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

К данному моменту в Татарстане заготовлено 433 тыс. тонн сена, что покрывает годовую потребность на 128%, и 2 млн 445 тыс. тонн сенажа — 72% от плана. В среднем по республике на одну условную голову приходится 19,3 центнера кормовых единиц, что составляет 48% от необходимого количества кормов в год.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что выручка от реализации молока в Татарстане выросла на 23%.