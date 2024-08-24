С начала года Татарстан экспортировал сельхозпродукции на 234 млн долларов

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С начала текущего года Татарстан экспортировал сельхозпродукции более чем на 234 млн долларов. Это на 6,5 млн долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортный потенциал агропромышленного комплекса увеличился благодаря реализации инвестпроектов, рассказал на традиционном совещании в Доме Правительства республики вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами региона провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Зяббаров также заметил, что по итогам первого полугодия валовой продукции сельского хозяйства в Татарстане произведено на 118,3 млрд рублей — это на 0,7% больше по сравнению с прошлым годом. По сельхозорганизациям рост оказался несколько выше — 2%. Наибольший прирост отмечается в хозяйствах Мензелинского района — более 60%, Бугульминского — свыше 45%, Агрызского — почти на треть.

В десяти районах республики темпы роста составляют от 10% до 16%, а в 12 — от 1% до 9%. В то же время 18 районов показали результаты, соответствующие прошлогодним или ниже их, констатировал глава Минсельхозпрода РТ.

Что касается денежной выручки сельхозформирований, то она за шесть месяцев достигла 79 млрд рублей, рост составляет 19%. Из них от продукции животноводства получено примерно 60 млрд рублей, уточнил докладчик.

При этом, по словам Зяббарова, большинство районов добились значительного роста выручки в животноводстве за счет поступления денег от реализации молока.

Кукморский район из-за роста продаж и стоимости продукции выручил 2,8 млрд рублей — то есть дополнительно 743 млн рублей к прошлому году. В Мензелинском районе выручка увеличилась на 700 млн рублей, в Балтасинском — более чем на 550 млн, в Арском — примерно на 400 млн, в Сабинском и Актанышском — более чем на 300 млн.

В свою очередь производство пищевых продуктов в Татарстане выросло на 6% и достигло 163,9 млрд рублей, добавил министр.