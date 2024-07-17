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В Татарстане сформируют полуторагодовой запас кормов для поголовья скота
В Татарстане в этом году планируют сформировать полуторагодовой запас кормов для поголовья скота. Это связано с тем, что сейчас прошлогодних запасов практически не осталось. Об этом сообщил начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Переходящих остатков кормов практически нет. Ставим задачу – заготовить кормов в расчете 40 центнеров на одну голову скота. Пока заготовлено 14 центнеров кормовых единиц», – рассказал спикер.
По словам Садыкова, многолетние травы для корма уже собрали. Сейчас идет уборка однолетних трав и кормосмесей.
«Всего предстоит убрать 160 тыс. га. На сегодня убрано 28%. Также нужно убрать кукурузу на силос на площади 161 тыс. га», – отметил он.
Спикер добавил, что сев озимых культур планируется провести с 10 августа по 5 сентября.
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