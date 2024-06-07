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Татарстан впервые в своей истории произвел 5 тыс. тонн молока в сутки
Татарстан впервые в своей истории произвел 5 тыс. тонн молока в сутки. С 2019 года республика увеличила суточные надои на 1123 тонны, или на 29%, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
«Более 500 тонн ежедневно надаивают сельхозформирования Кукморского района, 390 тонн – Балтасинского, 322,5 тонны – Сабинского, 300,5 тонны – Мензелинского», – отметили в министерстве.
В этом году сохраняется значительное увеличение суточного производства молока в Мамадышском районе – на 38,8 тонны к уровню 2023 года, Бугульминском – на 35,3 тонны, Арском – на 34 тонны, Актанышском – на 21 тонну, Азнакаевском – на 16,3 тонны, Елабужском – на 16,1 тонны.
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