Выручка от реализации молока в Татарстане выросла на 23%

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Выручка от реализации молока за 1-е полугодие 2024-го составила 27,6 млрд рублей, что на 23% больше прошлогоднего показателя. Об этом доложил на совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Докладчик рассказал, что за отчетный период надоено 883 тыс. тонн молока, что составляет 107% к 2023 году. Продуктивность дойного стада выросла на 291 кг и составила 4 127 кг на одну корову (108%).

В целом экономика сельского хозяйства за первое полугодие формировалась в основном за счет результатов животноводства с долей денежной выручки 75% — это 59,6 млрд рублей, с ростом на 19% к уровню прошлого года, говорится на сайте Раиса РТ.

Совещание со всеми районами республики провел Раис Рустам Минниханов.

Ранее в июне «Татар-информ» сообщал, что Татарстан впервые в своей истории произвел 5 тыс. тонн молока в сутки.