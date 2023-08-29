Звездные гости, скачки и салют: подробный обзор событий на 30 августа в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На День Республики Татарстан и День города, 30 августа, в Казани ожидается насыщенная программа — в столице состоятся масштабные концертные программы, спортивные соревнования, уличные фестивали.

С 10 часов утра жителей и гостей города ждут в экстрим-парке «УРАМ» на одноименном фестивале уличных культур, который будет идти 12 часов подряд. Здесь на одной площадке соберутся представители экстремальных видов спорта, современного творчества и уличного искусства. Также пройдут танцевальные баттлы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В это же время в парке Горького состоится легкоатлетический кросс воспитанников спортшкол и ветеранов спорта, турнир по шахматам, соревнования по спортивному ориентированию и городошному спорту для всех желающих с регистрацией на месте, состязания по баскетболу среди юношей и девушек 13–14 лет.

На набережной озера Кабан в полдень начнется фестиваль народного костюма «Милли кием». Принять участие в нем могут все желающие. В это же время в Старо-Татарской слободе на пешеходной улице Каюма Насыри состоится фестиваль народного песенно-танцевального искусства под эгидой ЮНЕСКО «Казан сөлгесе», в котором примут участие более 300 певцов и танцоров народного жанра.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 13.30 на площади перед театром им. Г.Камала стартует традиционный гала-концерт фестиваля работающей молодежи «Безнең заман». В это же время от площади начнется флешмоб участников республиканского конкурса «Уйнагыз, гармуннар! — Играй, гармонь!». Музыканты и артисты в национальных костюмах, исполняя любимые народные песни под аккомпанемент гармони и курая, пройдут по центральным улицам города до площади 1 мая. Парад гармонистов возглавит заслуженная артистка республики Ильсия Бадретдинова.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В 14 часов на Казанском ипподроме состоится конноспортивный праздник. В программе запланированы скачки и заезды, концертная программа мастеров искусств, а также традиционная лотерея с розыгрышем ценных призов.

В 15 часов в Казанском Кремле пройдет фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест». В рамках мероприятия выступят молодые татарстанские музыканты. Музыканты творческого объединения Yummy Music выступят в дворе Присутственных мест, а на сцене Пушечного двора выступят известные и начинающие татарские поп-артисты Марат Яруллин, Ильшат Сафин, Артур Исламов, Анастасия Макарова, рэпер Шакур, блогер Раиль Арсланов («Хижина музыканта»), «Дышать», Лилиана Газизова, Айрат Хайруллин, АлияНур, Yatmas Dusai и Said Olur.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Помимо этого, на площадке будут работать ярмарки мастеров, пройдут модные показы национальной татарской одежды. Также запланирована выставка издательств и ярмарка дизайнеров.

Новшеством фестиваля в этом году станет отдельная детская площадка. Гостей ждут театральные представления от студии «Апуш», спектакль «Абау», выступления коллективов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», творческая мастерская «CАФ радио» и развлекательные игры от «Шаян ТВ».

Особым подарком ко Дню Республики Татарстан Казань станет выступление команды олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В 13 и 18 часов семьи участников спецоперации увидят шоу прославленных фигуристов «Союз чемпионов» в «Татнефть Арене».

Посмотреть представление дети военнослужащих смогут бесплатно. Команда Плющенко приедет в Казань по приглашению Раиса РТ Рустама Минниханова.

В вечернее время на площади перед Дворцом земледельцев в столице республики состоится оперный фестиваль «Казанская осень», который был основан главным режиссером ГСО РТ Александром Сладковским.

Фестиваль откроется выступлением Молодежного симфонического оркестра под руководством Светланы Лось. Еще одним подарком для республики станет совместное исполнение симфонического оркестра со звездами мировой оперной сцены — Агундой Кулаевой и Алексеем Татаринцевым.

Для слушателей будут исполнены произведения Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова и других композиторов. Начало — в 19.30.

На противоположном берегу у Центра семьи «Казан» в 17 часов стартует большой праздничный концерт, который продлится до 22 часов. Здесь же состоится презентация нового состава хоккейного клуба «Ак Барс». На сцену выйдут популярные исполнители — Гузель Уразова, Ришат Тухватуллин, Клава Кока. Хедлайнером вечера станет певец JONY.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

После концерта над набережной Казанки прогремит салют, который будет сопровождаться специально подобранной музыкой, посвященной городу и Татарстану.

Салют продлится 5 минут и будет виден и слышен с разных мест города — у Центра семьи «Казан», с Кремлевской набережной и экстрим-парка «Урам». Услышать музыку можно будет и на радиоволне 91.5 «Болгар радиосы».

Изюминкой салюта также станет иллюминация на «Чаше», которая будет изображать кипящий казан.