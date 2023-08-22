30 августа в Казани состоится гала-концерт фестиваля «Наше время – Безнең заман»

Фото: © пресс-служба фестивального движения «Наше время — Безнең заман»

30 августа на площадке возле театра имени Галиасгара Камала в Казани состоится гала-концерт ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». На сцену выйдут порядка 300 участников фестивального движения.

Концерт, ставший уже традиционным в День республики и День города, проходит четвертый год подряд.

В этом году перед жителями и гостями Казани выступят коллективы ГБУ «Безопасность дорожного движения», исполнители из «КАМАЗа», «Аммония», «Татэнерго», Казанского авиационного завода им.Горбунова, Казанского государственного казенного порохового завода и других.

В этом году программа праздника посвящена Году национальных культур и традиций в РТ, объявленного в 2023 году Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Начало мероприятия возле театра Камала запланировано на 14:00. Вход – бесплатный.

В минувшем сезоне в фестивале «Наше время – Безнең заман» приняли участие 185 предприятий, организаций и учреждений, более 1600 участников, сообщает пресс-служба фестивального движения.

На День города и республики в Казани подготовлена обширная праздничная программа. Среди событий – ледовое шоу команды Евгения Плющенко, открытие парка у набережной Ноксы, оперный фестиваль «Казанская осень», праздничная программа у Центра семьи «Казан» и другие. Завершится праздничный день музыкальный фейерверком, который запустят в 22.00 над акваторией Казанки.