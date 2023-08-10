Прием заявок на международный фестиваль «Казанское полотенце» продлили до 20 августа

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Международный фестиваль — конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце») продлил прием заявок от участников до 20 августа. Событие, названное в честь старинной татарской народной песни, пройдет в Казани с 28 по 30 августа и завершится в День Республики большим гала-концертом.

«Главный приз фестиваля — это знаменитое казанское полотенце, вышитое известными мастерами. Казанское полотенце — это символ красоты, а белый цвет олицетворяет чистоту и целомудрие. Гала-концерт пройдет под открытым небом на сцене, установленной на улице Каюма Насыри. Мы ждем всех желающих принять участие», — рассказала корреспонденту «Татар-информа» руководитель проекта и автор идеи фестиваля Лима Кустабаева.

В конкурсе могут принять участие как профессиональные исполнители, так и артисты художественной самодеятельности. Победители будут определены в следующих возрастных категориях: 4-10 лет (дети), 11-14 лет (подростки), 15-22 года (молодежь), 23 года и старше (взрослые).

Номинации фестиваля-конкурса: народное пение (соло и ансамбль), народная инструментальная музыка (соло и ансамбль), ансамбли песни и танца, народный танец (соло и ансамбль). Участники исполняют по два вида произведений. Продолжительность номера не должна превышать 4 минут. Порядок выступлений определяет жюри. Отбор участников проходит в онлайн- и офлайн-форматах. Заявки принимаются по электронному адресу kazanskoe.polotentse@bk.ru.

Также в рамках фестиваля запланированы мастер-классы и круглые столы. Педагогам и руководителям коллективов будут вручены сертификаты.

Учредителями и организаторами конкурса выступают Министерство культуры РТ, Управление культуры города Казани, культурный центр «Сайдаш». Президент международного фестиваля-конкурса народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце» «Kazan towel») и автор идеи — народная артистка РФ, заслуженный деятель искусств РСФСР и ТАССР Лима Кустабаева.