Фестиваль живой татарской музыки и показ мод: в Казанском Кремле пройдет «ДәртФест»

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30 августа, в День республики и День города, в Казани пройдет фестиваль современной татарской культуры «ДәртФест». В рамках мероприятия выступят молодые татарстанские музыканты, будут работать ярмарки мастеров, а также пройдут модные показы национальной татарской одежды. Событие на пресс-конференции анонсировала замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Фестиваль возвращается в стены Казанского Кремля. Планируется множество точек активности, будут работать две сцены плюс сцена с модным показом и театральная площадка. Также запланирована выставка издательств и ярмарка дизайнеров», — отметила спикер.

Новшеством фестиваля в этом году станет отдельная детская площадка. Гостей ждет театральные представления от студии «Апуш», спектакль «Абау», выступления коллективов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», творческая мастерская «CАФ радио» и развлекательные игры от «Шаян ТВ».

Музыканты творческого объединения Yummy Music выступят в дворе Присутственных мест, а на сцене Пушечного двора выступят известные и начинающие татарские поп-артисты Марат Яруллин, Ильшат Сафин, Артур Исламов, Анастасия Макарова, рэпер Шакур, блогер Раиль Арсланов («Хижина музыканта»), «Дышать», Лилиана Газизова, Айрат Хайруллин, АлияНур, Yatmas Dusai и Said Olur.

«В этом году привлекаем местных известных популярных исполнителей, которые были резидентами „Арт-реактора“ и стали широко популярны за пределами Татарстана», — добавила Сабирова.