Хедлайнерами фестиваля «УРАМ» станут Kristina Si, Кассета, «ЛАУД» и The Dawless

Экстрим-парк «Урам» в 2021 году

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Хедлайнерами Фестиваля уличных культур «Урам», который пройдет в одноименном казанском экстрим-парке в День города и День республики, станут исполнители Kristina Si и Кассета, группы «ЛАУД» и The Dawless. Об этом сообщается на странице общественного пространства в социальной сети.

Kristina Si — представительница творческого объединения Gazgolder, которая сочетает в своей музыке черты хип-хопа, R’n’B, попа и электроники. Она исполнитель хитов «Хочу», «Тебе не будет больно», Hasta la vista и Chem Haskanum. Кассета же экспериментирует с такими стилями, как хип-хоп, панк, электроника, брейкбит, рэп и альтернатива.

Хип-хоп объединение «ЛАУД» из Уфы уже выступало на площадке экстрим-парка «УРАМ». Его участники пропагандируют умный дэнс. В свою очередь The Dawless создает музыку на железных синтезаторах и драм-машинах. Этим летом группа выпустила первый музыкальный альбом — Broken Aux.

Как сообщал ранее «Татар-информ», в рамках Фестиваля уличных культур «УРАМ» будут организованы чемпионат Татарстана по ВМХ, чемпионат Татарстана по самокатному спорту, открытые соревнования по ВМХ, самокату, роликам, скейтборду, паркуру и воркауту. Для участия в соревнованиях необходима регистрация (ее можно пройти в Telegram-канале экстрим-парка и в его группе в социальной сети «ВКонтакте»).