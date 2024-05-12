Жуков: В Госдуме поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров

Все кандидаты на посты вице-премьеров и министров в новом Правительстве России получили поддержку в ходе заседаний комитетов Государственной Думы. Об этом заявил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, передает ТАСС.

«Заседания во всех 18 комитетах закончились. По моей информации, все кандидаты получили поддержку со стороны депутатов», — подчеркнул заместитель Председателя Госдумы.

Жуков заметил, что все претенденты «проявили абсолютную компетентность, ясное и четкое понимание того, что они будут делать на своих должностях», а сами «заседания прошли в очень деловой обстановке».

По его словам, теперь депутаты готовы к заседаниям ГД в понедельник и вторник, на которых будут рассматриваться вопросы утверждения вице-премьеров и руководителей министерств, за исключением главы МИД и министров силового блока. Консультации по ним состоятся в Совете Федерации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ.