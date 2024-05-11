Губернаторы Старовойт, Дегтярев и Цивилев станут министрами

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил несколько перестановок в министерском блоке. Большую часть освободившихся мест займут губернаторы регионов. Информация размещена на сайте Правительства.

Как сообщал «Татар-информ», новым главой Минпромторга России может стать губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В качестве главы Минтранса России предложен губернатор Курской области Роман Старовойт, который ранее руководил Росавтодором и входил в подгруппу «Безопасные и качественные дороги и дорожная деятельность».

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выдвинут на должность министра энергетики, а возглавляющий Хабаровский край Михаил Дегтярев — на должность министра спорта. Возглавлявший последнее из ведомств Олег Матыцин, отмечается в сообщении, переходит на другую работу.

Помимо этого, произойдут перестановки в руководстве Минсельхоза России. В качестве кандидата на кресло министра предложена заместитель главы ведомства Оксана Лут. Исполняющий обязанности министра Дмитрий Патрушев должен сменить на посту вице-премьера Викторию Абрамченко, которая переходит на новую работу.

Предложения, сформулированные Премьер-министром, переданы на рассмотрение в Государственную Думу.