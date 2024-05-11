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Мишустин предложил губернатора Калининградской области на пост главы Минпромторга
Новым главой Министерства промышленности и торговли России может стать губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Соответствующее предложение в Государственную Думу внес Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
В настоящее время исполняющим обязанности министра является Денис Мантуров. Он возглавляет ведомство с 2012 года, а с 2022-го одновременно является вице-премьером России. В новом составе кабинета Мантурова предлагают назначить первым заместителем председателя Правительства.
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