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Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Хуснуллина на пост вице-премьера РФ
Комитет Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству поддержал кандидатуру Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ, курирующего эту отрасль. Об этом рассказал член комитета, депутат от партии «Единая Россия» Сергей Колунов, сообщает ТАСС.
«Деятельность стройкомплекса будет ориентирована на те задачи, которые Президент [РФ Владимир Путин] обозначил в ходе послания Федеральному Собранию. Мы приложим максимум усилий, чтобы сделать совместную работу наиболее эффективной», — заявил парламентарий.
Марат Хуснуллин занимал пост вице-премьера с 21 января 2020 года. В случае утверждения Госдумой и назначения Президентом он сохранит за собой эту должность.
Кроме того, этот же комитет внес в нижнюю палату Федерального Собрания проект постановления об утверждении Ирека Файзуллина на пост руководителя Минстроя РФ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Хуснуллина предложили переназначить вице-премьером, а Файзуллина — главой Минстроя.
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