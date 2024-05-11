Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Белоусов и Абрамченко не войдут в новое Правительство
В новый состав Правительства России не войдут исполняющие обязанности вице-премьеров Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко. Оба они переходят на новые места работы, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
Абрамченко на посту вице-премьера по предложению Премьер-министра России Михаила Мишустина сменит Дмитрий Патрушев, который в настоящее время исполняет обязанности главы Минсельхоза России.
Обязанности Белоусова на себя возьмет вице-премьер Александр Новак.
«В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер)», — отмечается в сообщении.
Предложения, сформулированные Премьер-министром, внесены на рассмотрение в Государственную Думу.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»