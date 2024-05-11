Белоусов и Абрамченко не войдут в новое Правительство

В новый состав Правительства России не войдут исполняющие обязанности вице-премьеров Андрей Белоусов и Виктория Абрамченко. Оба они переходят на новые места работы, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Абрамченко на посту вице-премьера по предложению Премьер-министра России Михаила Мишустина сменит Дмитрий Патрушев, который в настоящее время исполняет обязанности главы Минсельхоза России.

Обязанности Белоусова на себя возьмет вице-премьер Александр Новак.

«В связи с переходом Андрея Белоусова на новое место работы, помимо сферы энергетики, Александр Новак будет курировать экономический блок (вопросы поддержки экономики и антисанкционных мер)», — отмечается в сообщении.

Предложения, сформулированные Премьер-министром, внесены на рассмотрение в Государственную Думу.