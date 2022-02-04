Золото Валиевой, «Красная машина» по хоккею и ковидная истерия: что ждать от Игр в Пекине

В Пхенчхане Алина Загитова открыла тренд «татарских принцесс» на троне женского одиночного фигурного катания. В Пекине историю может продолжить Камила Валиева

Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Устоит ли тренд на «татарских принцесс» в женском одиночном катании

Прошли те времена, когда самым обсуждаемым в России видом спорта на зимних Олимпиадах был хоккей. Теперь, пожалуй, царствует фигурное катание. Во многом так произошло из-за пронзительного противостояния Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которое вышло в публичное пространство в 2018 году.

На Олимпиаде в Пхенчхане Алина Загитова открыла тренд «татарских принцесс» на троне женского одиночного фигурного катания, завоевав золото Игр. В Пекине историю может продолжить 15-летняя Камила Валиева, которая родилась и начала заниматься фигурным катанием в Казани.

У историй побед Загитовой и Валиевой совершенно разные «запевы». Алина перед Олимпиадой не выглядела главным фаворитом. Весь российский фигурнокатательный бомонд ждал триумфа Евгении Медведевой – на тот момент двукратной чемпионки мира. Однако Загитова подошла к Олимпийским играм в лучшей форме и взяла нежданное для себя и конкурентов золото. Кстати, это вызвало парадоксальную критику в адрес юной спортсменки.

Валиева, в отличие от Загитовой, подходит к Играм явным фаворитом

В наши дни именно Камилу Валиеву называют очевидным фаворитом женской «одиночки» в Пекине. Об этом говорят не только титулы чемпионки России и Европы текущего сезона, но и многочисленные эксперты.

Камилу Валиеву называют очевидным фаворитом женской «одиночки» в Пекине Фото: © Александр Вильф / РИА Новости

«Камила Валиева – просто нереальный космос. В такой, как мне кажется, даже никто и не летал. Я в полном восторге, у меня просто нет слов. Я даже не знаю, куда даже теоретически лучше откатать можно. На она, наверное, сможет. Между ней и Трусовой заслуженная пропасть», – говорила корреспонденту ИА «Татар-информ» бывшая призерка Олимпиады по фигурному катанию Алена Леонова.

Такого же мнения придерживается и президент школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. В этом образовательном центре и базируется группа Этери Тутберидзе, занимающаяся на катке «Хрустальный». Лайшев также выделяет Валиеву, при этом заявляя о симпатиях к ее соперницам.

«Думаю, фаворит – Камила Валиева. Это же очевидно, учитывая ее победы на последнем чемпионате России и первенстве Европы. Но, честно говоря, сейчас мне очень нравится Анна Щербакова. Я не профессионал фигурного катания, а профессионал в борьбе, но мне очень нравятся выступления Щербаковой – в грации, в танце, в гармонии, которые она показывает на соревнованиях. И ее поведение такое – она скромнейший человек. А так все девчонки, конечно, молодцы. Трусова, Камила, Щербакова и весь состав команды Этери Тутберидзе. Хочется надеяться на их успешное выступление на Олимпийских играх», – комментировал нашему изданию Лайшев.

Битва учениц Тутберидзе в одиночном женском катании никого равнодушным не оставит Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Между тем конкурентки у Валиевой действительно серьезные. Анна Щербакова является действующей чемпионкой мира и трехкратным победителем чемпионатов России. У нее большое преимущество в опыте перед казанской фигуристкой. Александра Трусова же единственная в мире одиночница, чья произвольная программа по сложности превышает элементы Валиевой. Правда, для этого Трусовой нужно прыгнуть пять четверных, чего ей пока сделать не удавалось. В любом случае битва учениц Тутберидзе в одиночном женском катании никого равнодушным не оставит.

Возрождение «Красной машины» без сильнейших хоккеистов планеты

Хоккей также вызывает пристальный интерес, несмотря на то что вторую Олимпиаду подряд пропускают главные звезды планеты из НХЛ. Во всем мире хоккейные турниры Олимпийских игр по статусу упали ниже чемпионатов мира по хоккею и даже молодежных первенств. Но в России на это смотрят как на возможность просто взять второе олимпийское золото подряд. Чтобы иметь возможность говорить о возрождении мифической «Красной машины».

У сборной России в Пекине не будет простых игр даже на групповом этапе Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

Но есть надежда, что слабейший финал в истории хоккея на Олимпиадах (Россия – Германия в 2018 году) все же не повторится. Канадцы и американцы привезли в Пекин объективно слабые команды, но европейские сборные не намерены заранее выбрасывать белые флаги, как это было сделано в Пхенчхане. Очень сильную сборную, в частности, привезли финны. Есть и другие конкуренты, о чем спортивной редакции ИА «Татар-информ» говорили эксперты.

«Это будут финны, конечно же, шведы. Мне сложно сказать, что привезут североамериканцы, но, судя по последним чемпионатам мира, какой бы состав они ни привозили... По крайней мере, они никогда не вешают нос и играют до конца. Сильнее наших или не сильнее – площадка определяет всё. Как на прошлом чемпионате мира и восьми первенствах до этого. Шведы, и финны, и чехи будут очень приличными. В этой же компании, я думаю, будут и швейцарцы, и Германия. У сборной России не будет простых игр даже на групповом этапе», – сообщил нашему корреспонденту бывший наставник сборной России и казанского «Ак Барса» Владимир Плющев.

Тренером команды выступит Алексей Жамнов, который попросту не имеет опыта работы главным тренером даже на клубном уровне Фото: официальный сайт ФХР fhr.ru

Говоря о золотых перспективах хоккейной сборной России на Играх, нельзя обойти стороной тот факт, что главным тренером команды выступит Алексей Жамнов, который попросту не имеет опыта работы главным тренером даже на клубном уровне. Для сравнения – на Олимпиаде в Пхенчхане к чемпионству команду России вел опытнейший Олег Знарок, у которого хватает титулов в клубном хоккее. Причем составы конкурентов на корейских Играх были объективно слабее, чем будут в Пекине. Так что ошибаются те, кто заранее отдает золото нынешней Олимпиады российской сборной.

«Ковидная истерия»: доживет ли Олимпиада до логичного конца

Конечно, Олимпиада – это не только «фигурка» и хоккей. Есть традиционные и популярные виды спорта – биатлон, лыжи, трамплин, набирающий популярность керлинг, наконец, и многое другое. Охватить все решительно невозможно.

Третьей главной интригой Олимпиады в Пекине мы называем уже не спорт, а коронавирус Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Но третьей главной интригой Олимпиады в Пекине мы называем уже не спорт, а коронавирус. Вернее, «омикрон». Вчера стало известно, что у шестерых хоккеистов олимпийской сборной России по прилете в Пекин выявлен коронавирус. При этом общее число заразившихся олимпийцев в столице Китая растет каждый день. По официальным данным на утро 3-го февраля, за сутки коронавирус был в сумме зафиксирован у 55 спортсменов и представителей тренерских и административных штабов.

В битве с «омикроном» вся надежда на Китай

Еще свежа в памяти отмена уже стартовавшего молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде в январе 2022 года. И нет никакой гарантии, что Олимпийские игры в Пекине не постигнет та же участь. Вся надежда на китайскую модель построения государства, предполагающую жесткий санитарный контроль за пандемией. Об этом говорят наши эксперты из области спортивной медицины.

Вся надежда на китайскую модель построения государства, предполагающую жесткий санитарный контроль за пандемией Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

«Отмена молодежного чемпионата мира по хоккею была неожиданной. И тут надо учитывать, что мы живем в условиях ковидной пандемии уже два года. То есть какие-то меры безопасности были приняты, и организаторы чемпионата готовились. Но при этом они решили остановить уже стартовавший турнир, и для меня это было тоже полной неожиданностью.

Отмена Олимпийских игр, конечно, самый простой вариант выхода из ситуации. Но я думаю, что Китай не пойдет на такой шаг. Наоборот, будут проводить ее, используя максимальные меры предосторожности, чтобы доказать, что Китай является одним из лидеров по борьбе, лечению и профилактике коронавируса. Хотя окончательное решение будет за Международным олимпийским комитетом (МОК), конечно. В общем, считаю, что Олимпиада в той или иной степени состоится», – заявил корреспонденту ИА «Татар-информ» главный врач Медицинского центра Московского авиационного института (МАИ) Игорь Юров.

Пока же можно лишь констатировать, что Олимпийские игры стартовали, ведь некоторые предварительные соревнования начались еще 2 февраля. Но самое интересное начнется сегодня, включая зрелищное открытие Олимпиады. Более двух недель сильнейшие атлеты планеты будут отвечать в том числе и на поставленные в данном материале вопросы. Мы же будем следить за всем самым интересным.