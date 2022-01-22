Ренат Лайшев: «Валиева фаворит Олимпиады, но я больше болел за Щербакову и Медведеву»

Все звезды женского одиночного катания России, среди которых «татарская принцесса» Камила Валиева, представляют Центр спорта и образования «Самбо-70». Президент школы Ренат Лайшев рассказал ИА «Татар-информ» об особенностях спортсменов с татарскими корнями и поделился мнением об интригах грядущего олимпийского турнира по фигурному катанию в Пекине.

Ренат Лайшев рассказал об особенностях спортсменов с татарскими корнями

Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Наши русские братья считают, что татары одни из самых надежных друзей в жизни»

– Ренат Алексеевич, опубликован состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине. Многие называют Камилу Валиеву главным фаворитом в женском одиночном катании. Согласны с этой оценкой?

– Думаю, да. Это же очевидно, учитывая ее победы на последнем чемпионате России и первенстве Европы. Но, честно говоря, сейчас мне очень нравится Анна Щербакова. Я не профессионал фигурного катания, а профессионал в борьбе, но мне очень нравится выступления Щербаковой – в грации, в танце, в гармонии, которые она показывает на соревнованиях. И ее поведение такое – она скромнейший человек. А вообще больше всего болел за Евгению Медведеву, несмотря на победу Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане. А так все девчонки, конечно, молодцы. Трусова, Камила, Щербакова и весь состав команды Этери Тутберидзе. Еще раз хочется поздравить с таким успехом и надеяться на их успешное выступление на Олимпийских играх. В спорте не принято загадывать, а вот пожелать успешного выступления – можно.

– Есть такой медицинский факт: на последних зимних Олимпийских играх в Пхенчхане победила Загитова, в Пекине может выиграть Валиева. Может, у татар есть какая-то склонность к фигурному катанию?

– Возьмите Алину Кабаеву – сделала карьеру, сейчас большой общественный деятель, олимпийская чемпионка. Мне очень приятно, потому что наши братья православные русские считают, что татары одни из самых надежных друзей в жизни. Бытует такое общее мнение. Даже если Правительство России взять – оно интернациональное. В общем, Валиева не случайно считается фаворитом Олимпийских игр. У нее есть характер, она тренируется по 12 часов, хочет выступать.

«Валиева не случайно считается фаворитом Олимпийских игр. У нее есть характер, она тренируется по 12 часов» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Загитовой и Валиевой даны хорошие природные данные от родителей»

– Чем отличаются и чем похожи Загитова с Валиевой?

– Обеим даны хорошие природные данные от родителей. Кстати, если взять нашего прославленного тренера по художественной гимнастике Ирину Александровну Винер, то у нее тоже команда была всегда интернациональная и аполитичная.

Отдавая должное российскому народу, многие национальности особенно проявляют себя в различных видах спорта. Дагестанцы, допустим, сильны в борьбе, как и осетины с армянами. Наша школа самбо, дзюдо тоже знаменита на весь мир. И скажу честно – наши тренеры очень любят набирать татарских ребят, потому они лучше стоят на ногах. Это, наверное, тоже в генах присутствует.

– Как появилась Валиева в «Самбо-70» и какое впечатление оставила о себе?

– Лучший вариант, когда есть талантливый тренер, которому не надо мешать, как и перспективному спортсмену. Понятно, что мы их ведем, мы создаем обстановку, условия по хозяйственной части. Но в тренерскую работу мы не вмешиваемся. Можем встречать чемпионов в аэропорту, чтобы им было приятно, чтобы они видели, что за них переживают, их поддерживают. У нас и по спортивной гимнастике самая молодая олимпийская чемпионка – это воспитанница школы «Самбо-70», которая на Олимпиаде чемпионкой стала. И с Федерацией спортивной гимнастики хорошие отношения. Гордятся и носят все форму «Самбо-70». И другие люди в сборной команде просят наших девчонок подарить майку.

«Путин всегда с уважением относился к “Самбо-70”» Фото: kremlin.ru

«Путин любит форму “Самбо-70”, он же сам дзюдоист, самбист»

– Говорят, у вас даже Президент России Владимир Путин берет форму «Самбо-70»?

– Мы ему часто обновляем костюмы. Владимир Путин любит ходить в форме «Самбо-70». Для нас важен не пиар или бренд, а удобство нашей продукции. Наверное, поэтому Президенту и нравится. Тем более Путину. Он же сам дзюдоист и самбист.

– А как познакомились с Путиным?

– Он знает меня с тех пор, когда я учился в 9-м классе. Познакомились в спортивном клубе. А потом я встретил его на турнире, когда Владимир Путин был уже Премьер-министром России. Он мне сказал, что ему нравится наша школа и клуб. Он всегда с уважением относился к «Самбо-70». И тогда в инфекционную больницу «Коммунарку» Путин пришел не случайно, это как знак хороший. Он не испугался зайти в больницу, где больше всего заболевших, потом заболел и главный врач, а Путин был в костюме «Самбо-70».

– Может, поэтому и не заболел?

– Может быть, и так. У нас мало болеют. Путин к нам так тепло относится: и приезжал, и турниры делали. Не случайно говорил, что «Самбо-70» – это уже давно бренд нашей страны.

«Владимир Путин любит ходить в форме “Самбо-70”» Фото: kremlin.ru

– Но вы не ответили насчет первой встречи с Камилой. Вы все-таки помните, какое впечатление она на вас произвела?

– Я просто стоял рядом с тренерами, когда она приехала. А действительно тесные добрые отношения у меня с Медведевой были, ее родителей знаю. К сожалению, бабушка у нее недавно умерла. Принесли все соболезнования. Такая активная бабуля была и тоже рановато ушла из-за этих болезней коронавирусных. Если нужна какая-то помощь, мы всегда идем навстречу. И питание фигуристам организовали, чтобы туда к ним привозить в «Хрустальный». Они у нас ели прямо там, Этери Георгиевна (Тутберидзе) была благодарна.

– Вы сказали, что с Медведевой всегда хорошо общались. Можете прояснить ситуацию, она все-таки карьеру уже закончила?

– Получается, что временно так, но в отличие от других видов спорта я рад за фигурное катание, они себя обеспечили работой. Если человек имеет высокий результат, скажем, призер чемпионата Европы, у них есть форма концертов, праздников, выездных всяких дел. И они зарабатывают деньги, в отличие от борцов. Могут себя проявить. У фигурного катания это поставлено лучше всего, более профессионально, они не отпускают своих мастеров. И, как мы видим сейчас, даже Первый канал их рекламирует вовсю. Такого не было у нас в стране, чтобы Первый канал уделял столько внимания фигурному катанию.

«Плющенко – великий спортсмен, никто не умаляет его заслуги, но в качестве тренера надо иметь опыт работы» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Плющенко как спортсмен может посоветовать, но его мнение как специалиста в области тренерской работы мало что значит»

– Вы отдельно выделяете Щербакову. Она заняла третье место на России, второе на Европе. Но некоторые эксперты, тот же Плющенко, до сих пор говорят что нужно делать какие-то дополнительные прокаты с Туктамышевой. Как вы к этому относитесь?

– Плющенко – великий спортсмен, никто не умаляет его заслуги, но в качестве тренера надо иметь опыт работы. Как спортсмен он может посоветовать, а как специалист в области тренерской работы, мне кажется, его мнение мало, что значит. Решать в федерации есть кому. Горшков совместно на тренерском совете федерации вместе с Тутберидзе решили, как правильнее. Мы выбираем сегодня из нескольких девчонок, кого можно послать, кого нельзя послать. Это все результат общей большой работы штаба Тутберидзе и федерации. Еще раз повторюсь, когда идет результат, главное, не мешать.

– В России критика Тутберидзе утихла, с тех времен, когда из академии Плющенко ушли Косторная и Трусова. Но зарубежные журналисты из Канады и США сравнивают ваших спортсменок с быстро прокисающим молоком.

– Конечно, есть любимчики, нелюбимчики, а есть просто профессиональный подход тренера делу. Есть ребята, допустим, которые много раз выигрывали чемпионаты мира по самбо, они уже становятся своими в сборной команде. Но если не показал результат, ничего не поделаешь, он может и не попасть на следующий чемпионат мира. Этим спорт и отличается. Возможно, это немного жестоко, и всем хочется видеть дальнейшие выступления Загитовой и Медведевой, но так устроен спорт. Тутберидзе доказывает, что ее система правомочна и сильна.

Я сам был на Играх в Пхенчхане, когда смотрел Загитову с Медведевой. Там, конечно, даже Этери Георгиевна была удивлена, что Загитова выиграла. Ведь Медведева была двукратной чемпионкой мира, одной из сильнейших. И, конечно, у спортсменов есть свойство обижаться, что не на них поставили.

«Даже Этери Георгиевна была удивлена, что Загитова выиграла. Ведь Медведева была двукратной чемпионкой мира» Фото: kremlin.ru

«Была бы хоккейная площадка, мы бы и в хоккее себя проявили. Но она занята»

– Все знают, что «Самбо-70» – это борьба, гимнастика, фигурное катание. А что касается зимних видов спорта, есть ваши представители на Олимпийских играх в Пекине?

– Только в фигурном катании. Больше пока нет, хотя у нас есть лыжный спорт. И уже появились определенные успехи, но пока не того уровня, чтобы выступать на Олимпиаде. А потом, у нас многое зависит от подмосковного снега. В этом году его достаточно, но вы помните, какие малоснежные зимы были. Мы ребят посылали и в Новосибирск, и в Ханты-Мансийск, чтобы там тренировались, чтобы они там подтягивали свое мастерство. Была бы хорошая хоккейная площадка, я думаю, мы бы и в хоккее себя проявили. Но она занята сейчас.

– Как известно, вторую Олимпиаду подряд Россия выступает без гимна и флага. Правильно ли поступает Россия, не бойкотируя Игры?

– Правильно поступает, потому что мы поддерживаем, во-первых, политические хорошие взаимоотношения с Китаем. А во-вторых, чем больше нас, так сказать, трясут, тем сильнее выступают наши спортсмены. Нас и так и эдак кромсают, но не могут искусственно в стойло поставить свое.

«Чем больше нас, так сказать, трясут, тем сильнее выступают наши спортсмены» Фото: kremlin.ru

– Традиционно в России уделяют большое внимание именно хоккейному турниру в зимних Олимпийских играх. Как оцениваете шансы нашей сборной в Пекине?

– С детских лет мы приучены к тому, что хоккей для нас был главным видом спорта. И до сих пор дружу со многими ребятами из команды ветеранов: с Фетисовым, Касатоновым, Кожевниковым. Поддерживаем отношения и с Третьяком, часто с ними советуюсь, руководствуюсь их победоносным опытом.

– Но все-таки какие шансы у нашей нынешней сборной взять золото?

– Хочу пожелать успеха на хоккейном турнире, но в спорте не принято говорить: вот они золотые. Так у нас не говорят. Пожелаю им добиться золота.