Врач Юров: «Санкции против клубов, пустивших Covid-19 в КХЛ, были бы справедливее»

Игорь Юров лечил многих звезд российского спорта, включая Алексея Смертина, Вагнера Лава, Даниэля Карвальо и многих других

Фото: предоставлено Игорем Юровым

Вспышка модифицированной версии коронавируса – «омикрона» атакует спорт по всей планете. Молодежный чемпионат мира по хоккею остановили на полпути, проведение пекинской Олимпиады до сих пор под вопросом. Наконец, на паузу встал регулярный чемпионат КХЛ из-за вспышки заболеваний всего в шести клубах лиги. В этот список, кстати, попал и казанский «Ак Барс». Игорь Юров прокомментировал эти события нашему изданию. К мнению эксперта стоит прислушаться, поскольку он лечил многих звезд российского спорта, включая Алексея Смертина, Вагнера Лава, Даниэля Карвальо и многих других. Специалист сотрудничал и с игроками «Рубина».

«Пауза в КХЛ? Отменять и запрещать проще всего»

– Сейчас активно обсуждается приостановка регулярного чемпионата КХЛ на несколько дней из-за вспышки коронавируса в шести клубах. И продолжаются дебаты о судьбе текущего чемпионата. Какова ваша позиция?

– Вы знаете, я смотрю футбольные матчи Бундеслиги и Кубка Англии, и сразу бросаются в глаза пустые трибуны в Германии и полные стадионы в Британии. Возникают вопросы: почему на европейском континенте столь сильный разброс в подходе профилактики коронавируса? При том, что ситуация с Covid-19 в этих странах практически идентична.

«Я смотрю футбольные матчи Бундеслиги и Кубка Англии, и сразу бросаются в глаза пустые трибуны в Германии и полные стадионы в Британии» Фото предоставлено Игорем Юровым

Что касается КХЛ, что-то запретить или отменить – самый легкий вариант. Спорт все-таки для зрителей существует, и, я считаю, останавливать чемпионат не надо было. Нужно стараться жить нормальной жизнью. Два года мы живем с этой проблемой. И надо не запрещать или останавливать соревнования, а большие силы бросать на профилактику и диагностику. Если всё отменять, тот же хоккей, то людям вообще ничего не останется.

– В КХЛ 24 команды, а чемпионат останавливают по факту заболеваний в составе 6-7 клубов. Наверное, это говорит, что эти клубы недоработали?

– Вполне возможно. Не было должного отслеживания угрозы со стороны этих команд. Соглашусь с вами, если бы случаи заболеваний были равномерно распределены по всем или большинству клубов КХЛ, то можно было бы говорить о естественном или неизбежном характере вспышки. Наверное, справедливее было бы ввести санкции в адрес клубов, допустивших в своих составах коронавирус, а не останавливать матчи среди здоровых и ответственных команд. Надо было продолжать чемпионат.

«Китай не отменит Олимпиаду, чтобы показать лидерство в сфере борьбы с коронавирусом»

– НХЛ отказалась отпускать хоккеистов на Олимпиаду в Пекине. На ваш взгляд, вся эта ситуация может привести к полной отмене или переносу Игр в Китае?

– Отмена молодежного чемпионата мира по хоккею тоже была неожиданной, он даже успел стартовать. И тут надо учитывать, что мы живем в условиях ковидной пандемии уже два года. То есть какие-то меры безопасности были приняты, и организаторы чемпионата готовились. Но при этом они решили остановить уже стартовавший турнир, и для меня это было тоже полной неожиданностью.

«Отмена Олимпийских игр, конечно, самый простой вариант выхода из ситуации. Но я думаю, что Китай не пойдет на такой шаг» Фото предоставлено Игорем Юровым

А отмена Олимпийских игр, конечно, самый простой вариант выхода из ситуации. Но я думаю, что Китай не пойдет на такой шаг. Наоборот, будут проводить ее, используя максимальные меры предосторожности, чтобы доказать, что Китай является одним из лидеров по борьбе, лечению и профилактике коронавируса. Хотя окончательное решение будет за Международным олимпийским комитетом (МОК), конечно. В общем, считаю, что Олимпиада в той или иной степени состоится.

– Нынешняя вспышка коронавируса связана с особенностями «омикрона»?

– Поймите правильно, я не микробиолог, и мне тяжело говорить на эту тему что-то конкретное. Есть опубликованные данные, что этот вирус произошел от Covid-19 и прошел определенное количество мутаций. «Омикрон» менее патогенен, но более заразный. Но по нему данных пока мало, поскольку он недавно начал распространяться. Безусловно, за ним надо наблюдать, поскольку обычные люди и доктора им напуганы. Мы видим, что во всех странах заболеваемость растет. То есть вирус мутирует быстрее, и вирусологи не могут за ним угнаться, чтобы создать вакцину, которая обеспечила бы полную защиту людей от коронавирусной инфекции.

«Восстановление спортсменов от ковида порой требует вмешательства психиатров»

– Мы слышали, что большая проблема коронавируса для спортсменов заключается в восстановлении после него. Известно, что Медицинский центр МАИ в том числе специализируется и на работе со спортсменами. Насколько серьезная эта проблема?

– Мы в основном занимаемся профилактикой и лечением сотрудников института, но я также веду консультативную работу по созданию программ по реабилитации работоспособности спортсменов. Но эти методы еще требуют адаптации и модификации в случае с коронавирусом, поскольку тема Covid-19 относительно новая. Например, некоторые отклонения у спортсменов проявляются через 6-8 месяцев после перенесенного коронавируса.

Мои бывшие пациенты-спортсмены до сих пор обращаются. Но, учитывая все антикоронавирусные режимы, работать приходится зачастую дистанционно. Приезжали игроки «Енисея», «СКА-Ростова» и футболисты российской Премьер-лиги. Также медицинское сопровождение у нас получают все студенческие команды МАИ. Например, наши регбисты в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате России.

Игорь Юров и Алексей Смертин Фото предоставлено Игорем Юровым

– И все-таки чем отличается заболевание коронавирусом у профессионального спортсмена от обычного человека?

– Если честно, для полноценных выводов, считаю, недостаточно статистики. Но по моим ощущениям, коронавирус оказывает большое психологическое влияние на спортсменов. На фоне серьезных физических нагрузок на спортсмена после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией у них, бывает, происходят эмоционально-психологические изменения. А это уже требует подключения в процесс восстановления спортсмена психологов и психотерапевтов. Уже доказано, что есть влияние вируса на психологическую устойчивость – на внимание, концентрацию, координацию. Понятно, что это ключевые аспекты в карьере любого спортсмена.

Также стоит учитывать неизбежную потерю формы, которую тоже приходится восстанавливать. Если сравнивать с обычным человеком, то спортсмену однозначно нужно больше времени на восстановление от коронавируса. К тому же после перенесенного заболевания тренировочный цикл дается с трудом.

«К маю-июню вспышка коронавируса спадет»

– А есть какие-то статистические данные о масштабах заболеваемости коронавирусом спортсменов в России?

– Нет. Даже не веду подсчетов, считаю это совершенно нецелесообразным.

– Кажется, что спорт больше других отраслей пострадал от отмены мероприятий. Согласны и почему так происходит?

«Назовите мне другие мероприятия, столь же массовые, как спортивные, – по 50-60 тысяч болельщиков на игре? Нет таких» Фото: предоставлено Игорем Юровым

– Ничего удивительного. Назовите мне другие мероприятия, столь же массовые, как спортивные, – по 50-60 тысяч болельщиков на игре? Нет таких. Зато в таких условиях у нас киберспорт расцветает. Никакой дискриминации спорта я тут не вижу.

– Замечена некая цикличность во вспышках коронавируса. Когда, на ваш взгляд, спадет нынешняя волна коронавируса в России?

– Я думаю, что к маю-июню спадет. Будет ли новая вспышка? Считаю, что этот год должен стать определяющим, мы должны научиться жить в условиях коронавируса. Так же, как мы живем с гриппом и многими другими заболеваниями. Все-таки наука не стоит на месте, разрабатываются вакцины, лекарства, в том числе и в России.

– Коронавирусу не один год. Многие ожидали, что он быстрее сойдет на нет. В целом пандемию, на ваш взгляд, в мире недооценили или переоценили?

– Я считаю, что пандемию коронавируса переоценили.