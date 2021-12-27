Алена Леонова: «Весь пьедестал Тутберидзе в Пекине реальнее одной бронзы у мальчиков»
Триумфом «Татарской принцессы» Камилы Валиевой и всей группы Этери Тутберидзе завершился чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Серебряная призёрка чемпионата мира — 2012 Алена Леонова прокомментировала главные интриги чемпионата в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».
Мы созвонились с Аленой Леоновой после проката произвольной программы Камилы Валиевой, ставшей чемпионкой страны в женском одиночном катании. Уроженка Казани переписала в Санкт-Петербурге мировые рекорды.
Также мы поговорили с серебряной призёркой чемпионата мира — 2012 о других героинях женского одиночного катания России, монополии Этери Тутберидзе, перспективах ее дочери, призрачных шансах российских мужчин на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине и многом другом.
«Между Валиевой и Трусовой заслуженная пропасть»
- Начнем с главного - с чемпионки России. Как вам выступление Камилы Валиевой в произвольной программе?
- Камила Валиева - просто нереальный космос. В такой, как мне кажется, даже никто и не летал (смеется). Я в полном восторге, у меня просто нет слов. Я даже не знаю, куда даже теоретически лучше откатать можно. На она, наверное, сможет.
- Перед чемпионатом предрекали серьезную борьбу между Валиевой и Трусовой. А в итоге Камилла по итоговым баллам просто разгромила Александру и пропасть оказалась гораздо больше, чем все мы ожидали?
- И это очень заслуженная пропасть. Трусова допустила грубую ошибку в короткой программе, да и произвольная была выполнена не чисто. Поэтому, по баллам все справедливо, и я думаю, что Саша должна радоваться своему второму месту — с хорошим результатом завершила чемпионат.
- На этот раз чемпионка мира Анна Щербакова была очень далека по баллам до титула. В чем причина?
- Щербакова абсолютно по делу побеждала не только на ЧМ, но и на чемпионатах России. Но именно в этом чемпионате она, конечно, проиграла по технике. Прежде всего, у нее был всего один четверной прыжок, который она не сделала, а с оставшимися в программе тройными было очень сложно конкурировать с Валиевой и Трусовой. То есть, Щербаковой не хватило сложности технического контента. Хотя мы знаем, что Аня может делать лутц, флип и два этих четверных прыжка за программу. Может какие-то травмы помешали ей исполнить более сложную программу или еще что-то. Будем надеяться, что Щербакова себя бережет для Олимпийских игр.
- А что думаете по ситуации с отъемом балла у Муравьевой после короткой программы? Понятно, что на итоговых результатах после произвольной это никак не сказалось, но все-таки, ситуация неприятная?
- Если честно, все это опять из разряда скандалы-интриги-расследования. Но не сработала какая-то техническая система, сняли балл попозже. Ничего страшного не произошло, я и не думаю, что это какая-то спланированная акция, из-за которой стоит поднимать шум (смеется).
«Сейчас все в руках Этери Тутберидзе»
- Первые четыре места на чемпионате взяли представители тренерской группы Этери Тутберидзе. Такая монополия пойдет на пользу женскому одиночному катанию в России?
- А по другому и быть не может, сейчас все в руках Этери Тутберидзе. И этот факт мы видим. И я очень рада, что у нас такое талантливое подрастающее поколение фигуристок из ее группы. Это значит, что Россия в женском одиночном катании будет сильной еще много лет.
- Седьмое место Туктамышевой...
- Лизу очень жалко. И я была очень расстроена, не ожидала, что она дрогнет в короткой программе, но все случается. Это чемпионат России, отбор на Олимпийские игры. Поэтому от нервов никто не застрахован. Но сегодня она настолько шикарно откатала произвольную программу, что короткую программу я бы тотчас забыла. Я просто наслаждалась ее произвольной программой и очень рада, что она собралась. Она выполнила лучший свой прокат в сезоне. Понятно, что это седьмое место, но она конкурировала с девчонками, которые делают четверные. Конечно, по техническому контенту она заведомо была слабее. Но она может со спокойным сердцем себе сказать, что сделала все, что могла. Ей себя не за что корить.
- Как вы думаете, она в следующем сезоне будет выступать?
- А этого я не знаю, это уже ей решать. Я бы, конечно, хотела, чтобы она еще каталась. Ведь она — очень достойный пример для всех.
«Диана Дэвис и ее партнер — реально крутые»
- У Тутберидзе сейчас не только женская одиночка. Как вы оцениваете скандальные слухи, что ее дочь Диану Дэвис судьи якобы тянут на Олимпийские игры?
- Я честно говоря не совсем в курсе, поскольку сама ее прокат еще не видела, но очень хочу посмотреть (интервью записывалось сразу по завершении произвольной программы в женском одиночном катании — прим. ред). Но из уст коллег, которым я доверяю, слышала мнение, что ребята реально крутые. Сомневаюсь, что имело место какая-то судейская лояльность по отношении к дочери Этери Тутберидзе. Я и сама обязательно пересмотрю ее прокат, чтобы узнать самой, так ли они на самом деле круты.
- Тутберидзе пробует себя и тренером в парном катании. Как оцениваете третье место пары Тарасова - Морозов?
- Знаю, что в короткой программе у них был срыв в поддержке, причем уже не в первый раз. Ну и произвольная была исполнена не чистейшим образом. Но я думаю, что работа с Этери пошла этой паре на пользу. Хотя мне кажется, что им хватало тренерской работы Максима Транькова. Я считаю, что он хорошо находил подход к обоим этим спортсменам. В целом, им явно есть что отшлифовать перед Олимпийскими играми. Думаю, не нужно их списывать со счетов.
«У мужчин на Олимпиаде свой космос - Нэтан Чен и Юдзуру Ханю»
- Что больше всего вам запомнилось в мужском одиночном катании и есть ли какие-то шансы на Олимпийских играх?
- Самое большое впечатление на меня произвел Марк Кондратюк, завоевавший золото чемпионата. От него никто не ожидал, что он год назад станет вторым, никто и не ждал золота сейчас. Он затмевает, наверное, все, включая Коляду, ставшего вторым. Но я рада и за Андрея Мозалева, ставшего третьим. Если говорить про Олимпийские игры, то там тоже есть свой космос — Нэтан Чен и Юдзуру Ханю. Нашим будет очень сложно. Это единственное, что можно сказать (смеется).
- А есть ли шансы на бронзовую медаль и у кого?
- Вряд ли, очень маленький процент. А если выделять по персоналиям, то можно говорить про опыт Миши Коляды, который уже бывал на Олимпиаде.
- Сможет ли Этери Тутберидзе превзойти результат Пхенчхана-2018, завоюет весь пьедестал на ОИ в Пекине?
- Сложно сейчас говорить, но это реально. Почему бы и нет. Весь пьедестал Тутберидзе в Пекине реальнее одной бронзовой медали у мальчиков (смеется). С такими прыжковыми наборами, как у подопечных Тутберидзе, никто не справится.