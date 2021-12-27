Алена Леонова: «Весь пьедестал Тутберидзе в Пекине реальнее одной бронзы у мальчиков»

Триумфом «Татарской принцессы» Камилы Валиевой и всей группы Этери Тутберидзе завершился чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Серебряная призёрка чемпионата мира — 2012 Алена Леонова прокомментировала главные интриги чемпионата в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

Алена Леонова прокомментировала главные интриги чемпионата России по фигурному катанию

Фото: страница «ВКонтакте» Алены Леоновой

Мы созвонились с Аленой Леоновой после проката произвольной программы Камилы Валиевой, ставшей чемпионкой страны в женском одиночном катании. Уроженка Казани переписала в Санкт-Петербурге мировые рекорды.

Также мы поговорили с серебряной призёркой чемпионата мира — 2012 о других героинях женского одиночного катания России, монополии Этери Тутберидзе, перспективах ее дочери, призрачных шансах российских мужчин на олимпийском турнире по фигурному катанию в Пекине и многом другом.

«Камила Валиева - просто нереальный космос. В такой, как мне кажется, даже никто и не летал» Фото: © Абдул Фархан / архив «Татар-информ»

«Между Валиевой и Трусовой заслуженная пропасть»

- Начнем с главного - с чемпионки России. Как вам выступление Камилы Валиевой в произвольной программе?

- Камила Валиева - просто нереальный космос. В такой, как мне кажется, даже никто и не летал (смеется). Я в полном восторге, у меня просто нет слов. Я даже не знаю, куда даже теоретически лучше откатать можно. На она, наверное, сможет.



- Перед чемпионатом предрекали серьезную борьбу между Валиевой и Трусовой. А в итоге Камилла по итоговым баллам просто разгромила Александру и пропасть оказалась гораздо больше, чем все мы ожидали?

- И это очень заслуженная пропасть. Трусова допустила грубую ошибку в короткой программе, да и произвольная была выполнена не чисто. Поэтому, по баллам все справедливо, и я думаю, что Саша должна радоваться своему второму месту — с хорошим результатом завершила чемпионат.

- На этот раз чемпионка мира Анна Щербакова была очень далека по баллам до титула. В чем причина?

- Щербакова абсолютно по делу побеждала не только на ЧМ, но и на чемпионатах России. Но именно в этом чемпионате она, конечно, проиграла по технике. Прежде всего, у нее был всего один четверной прыжок, который она не сделала, а с оставшимися в программе тройными было очень сложно конкурировать с Валиевой и Трусовой. То есть, Щербаковой не хватило сложности технического контента. Хотя мы знаем, что Аня может делать лутц, флип и два этих четверных прыжка за программу. Может какие-то травмы помешали ей исполнить более сложную программу или еще что-то. Будем надеяться, что Щербакова себя бережет для Олимпийских игр.

«Щербаковой не хватило сложности технического контента. Хотя мы знаем, что Аня может делать лутц, флип и два этих четверных прыжка за программу» Фото: © Абдул Фархан / архив «Татар-информ»

- А что думаете по ситуации с отъемом балла у Муравьевой после короткой программы? Понятно, что на итоговых результатах после произвольной это никак не сказалось, но все-таки, ситуация неприятная?

- Если честно, все это опять из разряда скандалы-интриги-расследования. Но не сработала какая-то техническая система, сняли балл попозже. Ничего страшного не произошло, я и не думаю, что это какая-то спланированная акция, из-за которой стоит поднимать шум (смеется).

«Сейчас все в руках Этери Тутберидзе»

- Первые четыре места на чемпионате взяли представители тренерской группы Этери Тутберидзе. Такая монополия пойдет на пользу женскому одиночному катанию в России?

- А по другому и быть не может, сейчас все в руках Этери Тутберидзе. И этот факт мы видим. И я очень рада, что у нас такое талантливое подрастающее поколение фигуристок из ее группы. Это значит, что Россия в женском одиночном катании будет сильной еще много лет.

«Я очень рада, что у нас такое талантливое подрастающее поколение фигуристок из ее (Тутберидзе) группы. Это значит, что Россия в женском одиночном катании будет сильной еще много лет» Фото: © Абдул Фархан / архив «Татар-информ»

- Седьмое место Туктамышевой...

- Лизу очень жалко. И я была очень расстроена, не ожидала, что она дрогнет в короткой программе, но все случается. Это чемпионат России, отбор на Олимпийские игры. Поэтому от нервов никто не застрахован. Но сегодня она настолько шикарно откатала произвольную программу, что короткую программу я бы тотчас забыла. Я просто наслаждалась ее произвольной программой и очень рада, что она собралась. Она выполнила лучший свой прокат в сезоне. Понятно, что это седьмое место, но она конкурировала с девчонками, которые делают четверные. Конечно, по техническому контенту она заведомо была слабее. Но она может со спокойным сердцем себе сказать, что сделала все, что могла. Ей себя не за что корить.

«Туктамышева выполнила лучший свой прокат в сезоне. Понятно, что это седьмое место, но она конкурировала с девчонками, которые делают четверные» Фото: © Абдул Фархан / архив «Татар-информ»

- Как вы думаете, она в следующем сезоне будет выступать?

- А этого я не знаю, это уже ей решать. Я бы, конечно, хотела, чтобы она еще каталась. Ведь она — очень достойный пример для всех.

«Диана Дэвис и ее партнер — реально крутые»

- У Тутберидзе сейчас не только женская одиночка. Как вы оцениваете скандальные слухи, что ее дочь Диану Дэвис судьи якобы тянут на Олимпийские игры?

- Я честно говоря не совсем в курсе, поскольку сама ее прокат еще не видела, но очень хочу посмотреть (интервью записывалось сразу по завершении произвольной программы в женском одиночном катании — прим. ред). Но из уст коллег, которым я доверяю, слышала мнение, что ребята реально крутые. Сомневаюсь, что имело место какая-то судейская лояльность по отношении к дочери Этери Тутберидзе. Я и сама обязательно пересмотрю ее прокат, чтобы узнать самой, так ли они на самом деле круты.



- Тутберидзе пробует себя и тренером в парном катании. Как оцениваете третье место пары Тарасова - Морозов?

- Знаю, что в короткой программе у них был срыв в поддержке, причем уже не в первый раз. Ну и произвольная была исполнена не чистейшим образом. Но я думаю, что работа с Этери пошла этой паре на пользу. Хотя мне кажется, что им хватало тренерской работы Максима Транькова. Я считаю, что он хорошо находил подход к обоим этим спортсменам. В целом, им явно есть что отшлифовать перед Олимпийскими играми. Думаю, не нужно их списывать со счетов.

«У мужчин на Олимпиаде свой космос - Нэтан Чен и Юдзуру Ханю»

- Что больше всего вам запомнилось в мужском одиночном катании и есть ли какие-то шансы на Олимпийских играх?

- Самое большое впечатление на меня произвел Марк Кондратюк, завоевавший золото чемпионата. От него никто не ожидал, что он год назад станет вторым, никто и не ждал золота сейчас. Он затмевает, наверное, все, включая Коляду, ставшего вторым. Но я рада и за Андрея Мозалева, ставшего третьим. Если говорить про Олимпийские игры, то там тоже есть свой космос — Нэтан Чен и Юдзуру Ханю. Нашим будет очень сложно. Это единственное, что можно сказать (смеется).



- А есть ли шансы на бронзовую медаль и у кого?

- Вряд ли, очень маленький процент. А если выделять по персоналиям, то можно говорить про опыт Миши Коляды, который уже бывал на Олимпиаде.

- Сможет ли Этери Тутберидзе превзойти результат Пхенчхана-2018, завоюет весь пьедестал на ОИ в Пекине?

- Сложно сейчас говорить, но это реально. Почему бы и нет. Весь пьедестал Тутберидзе в Пекине реальнее одной бронзовой медали у мальчиков (смеется). С такими прыжковыми наборами, как у подопечных Тутберидзе, никто не справится.