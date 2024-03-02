«Жизнь за царя», прорыв труб, казанский Паваротти: успехи и фиаско Шаляпинского фестиваля

Открывали Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина 2 и 3 февраля оперой «Жизнь за царя»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жизнь за царя» пятьдесят лет спустя

Открывали XLII (42-й) Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина 2 и 3 февраля оперой «Жизнь за царя» на музыку Михаила Глинки.

В столице Татарстана спектакль не ставили более полувека, хотя именно с «Жизни за царя» началась история казанской оперы в 1874 году. Предыдущая ее постановка под названием «Иван Сусанин» была в 1968 году, а до этого – в 1951-м, также под названием «Иван Сусанин». Слово «царь», подчеркнул, предваряя премьеру, бессменный конферансье фестиваля Эдуард Трескин, в советские годы было допустимо только в сказках.

Премьеру 2024 года поставил творческий тандем из Санкт-Петербурга Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бочка меда

Премьеру 2024 года поставил творческий тандем из Санкт-Петербурга – режиссер Юрий Александров и художник Вячеслав Окунев. Получилось монументальное классическое произведение, но при этом изобилующее уместно современными нюансами как в сценографии, так и в хореографии. К тому же актуально историчное и патриотичное.

Михаил Казаков в партии Бориса Годунова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Две ложки дегтя

В партии Ивана Сусанина предстал Михаил Казаков. Для многих зрителей голос артиста в образе костромского крестьянина ассоциировался с Борисом Годуновым, партию которого Казаков исполняет в оперном театре Казани уже больше 20 лет. Изначально на роль Сусанина театр планировал пригласить Юрия Власова из Мариинского театра, но в итоге оба вечера премьеры ее пел Казаков.

Дирижировать премьерой в день открытия фестиваля пригласили народного артиста России, художественного руководителя – генерального директора Мариинского театра и генерального директора Большого театра России Валерия Гергиева. Этическую несправедливость и попытку придать именем Гергиева больший статус премьере увидели в этом некоторые критики и пресса, поскольку музыкальным руководителем постановки был назначен Андрей Аниханов. В итоге Аниханов встал за дирижерский пюпитр только во второй вечер премьеры.

Главная фишка «Богемы» XLII Шаляпинского фестиваля – ее исполнение оркестром и солистами Большого театра России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Богема»: благоухание живых цветов плюс благозвучие солистов Большого театра

Продолжила фестиваль итальянская опера о французской «Богеме» на музыку Джакомо Пуччини, в свою очередь, написанная по роману Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы».

Это единственная из девяти опер в афише фестиваля, которую зрители услышали в концертном исполнении. То есть произведение не представляло собой спектакль в полном смысле слова, с декорациями и артистами в костюмах, а исполнялось, как в филармонии или консерватории – с музыкантами на сцене, а не в оркестровой яме, и с солистами максимально близко к зрителю.Но главная фишка «Богемы» XLII Шаляпинского фестиваля – ее исполнение оркестром и солистами Большого театра России (в первый вечер, во второй – артисты ТАГТОиБ имени Джалиля). Оба вечера 6 и 7 февраля дирижировал оркестром из 74 музыкантов заслуженный артист России Антон Гришанин, также служащий в Большом театре России. Хор, отметим, в опере задействован самого Тетра оперы и балета имени Джалиля.

Как примет зритель оперу в концертном исполнении (ложка детгя), до самого ее свершения было непонятно. Театр имени Джалиля, подчеркивая значимость «Богемы» в исполнении коллектива Большого театра, приехавшего для участия в фестивале, украсил фойе живыми цветами. Их благоухание разливалось в пространстве, создавая соответствующую опере атмосферу. Голоса солистов Большого театра с первых звуков пронизывали до мурашек, артисты были настолько хороши и убедительны в своих партиях и мизансценах, что отсутствие декораций спектакля не только не мешало восприятию сюжета оперы, но казалось, наоборот, логичным и уместным.

Оперы «Паяцы», «Борис Годунов» и «Аида» прошли, что называется, в штатном режиме.

Через три дня после потопа фестиваль продолжила опера «Евгений Онегин». Затем «Тоска» и премьера прошлого года от солнечного Джузеппе Морасси «Севильский цирюльник». Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бочка меда

В день рождения Шаляпина, 13 февраля, предваряя показ оперы «Борис Годунов», заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева вручила премии первым лауреатам Шаляпинской премии. Республиканская награда была утверждена в прошлом году в честь 150-летия Шаляпина. По 200 тысяч рублей получили солист Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Ирек Фаттахов и актер и певец, заслуженный артист РТ Айдар Сулейманов.

Литры дегтя

Следующей эффектно разливалась по этажам Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля жидкость из прорванных коммунальных сетей. 18 февраля оперу «Турандот» театр официально отменил. Публику попросили покинуть здание: авария случилась где-то наверху, зрители публиковали в соцсетях видео стекающей по лестничным пролетам воды, а также капающей с люстры в главном фойе. Официальных комментариев о произошедшем, а также о ликвидации «мокрого места» от театра не последовало ни в первые часы после случившегося, ни к завершению Шаляпинскоого фестиваля.

Через три дня после потопа фестиваль продолжила опера «Евгений Онегин». Затем «Тоска» и премьера прошлого года от солнечного Джузеппе Морасси «Севильский цирюльник».

Безвестный казанский Паваротти – дебют в родном городе

Гала-концерты XLII Шаляпинского фестиваля, 29 февраля и 1 марта, доверили солистам Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Получилось своего рода обрамление Гергиевыми: Валерий Гергиев дирижировал на открытии фестиваля премьерой «Жизнь за царя», его сестра Лариса Гергиева, художественный руководитель Северо-Осетинского государственного театра оперы и балета и «Академии молодых певцов» Мариинского театра, составила программу гала-концертов XLII Шаляпинского.

«Солистов “Академии молодых певцов” Мариинского театра объединяет то, что они все очень талантливы, среди них есть выдающиеся голоса. Поскольку это гала-концерт, в нем и русская музыка, и французская, и итальянская. И меня попросили, чтобы второе отделение носило более легкий характер. Так что хотя это все тоже очень трудно петь, есть в нем и оперетта, и арии – трудные, но более популярные произведения все. Хочу сказать, что наши певцы поют на всех языках – и чешский, и испанский, не говоря уже про французский, английский, немецкий. Для нас это важная премьера, я за каждого из них отвечаю головой», – рассказала Лариса Гергиева журналистам.

Первое, более академичное отделение завершилось эффектным знаменитым хоровым номером «O Fortuna» из кантаты «Carmina Burana» Карла Орфа. Взбудораженный этим произведением зал с нетерпением ждал второго отделения. И не был разочарован: здесь звучали и популярная «Хабанера» из оперы «Кармен», и Болеро Елены из оперы «Сицилийская вечерня», и «Памяти Карузо», и бравая «Застольная» из оперы «Травиата»…

Бочка меда

«Екатерина Латышева (родом из Волгоградской области) – представительница крепкого лирического сопрано, просто одна из лучших сопрано сейчас у нас в стране. Артистка с большим опытом. Юлия Сулейманова (родом из Херсона) – красивая изящная девушка. Она достаточно много лет в нашей академии, и с ней удалось хорошо поработать. Она поет много концертов и на сцене нашего театра, и на гастролях. Вячеслав Козловский (родом из Белоруссии) – очень эффектный, видный парень с огромным голосом, баритоном. Меццо-сопрано Регина Рустамова (родом из Азербайджана). Я немножечко переживаю за ее труднейшую арию – песню Эболи из оперы “Дон Карлос”. У вас акустика непростая тут. У Татьяны Старковой (родом из Перми) очень крупный голос, настоящий такой оперный. Сейчас уже редко рождаются с такими. Она много гастролирует, в театре много концертов дает. Александр Федоров (москвич) невысокого роста, но очень бравый, он обладатель очень большого голоса, очень талантливый парень. Много поет за рубежом с самыми известными дирижерами. А вот тенор Игорь Барбаков ваш – он отсюда, окончил Казанскую консерваторию, но здесь его никто не знает. У него голос настоящий, хороший. И если Саша такой мужественный, такой яркий, харизматичный, то Игорь – душка-тенор, чуть-чуть кругленький – как Паваротти, и очень любит сценические ужимки, шлет всем воздушные поцелуи. Все время надо его сдерживать. Он волнуется – он приехал к себе. Всегда на родине петь сложнее», – рассказала о воспитанниках «Академии молодых певцов» Мариинского театра ее художественный руководитель.

А в остальном, прекрасная маркиза...

Гергиева также подчеркнула, что с Казанью знакома давно. В 1993 году участвовала в первом всесоюзном конкурсе имени Шаляпина и стала тогда лучшим концертмейстером. Уже тогда, подчеркнула Лариса Абисаловна, она поняла, что «театр делает очень серьезные шаги и будет очень отличаться от провинциального театра», обретя свой профиль. В 2019 году она участвовала в Казани в конкурсе имени Глинки, уже как член жюри.

«Мне нравится, во всяком случае необычная система, модель театра, она очень отличается от других. По-моему, это единственный театр у нас в стране, который на приглашениях [артистов] работает. И ведь репертуар – это серьезные постановки. Я об этом точно знаю, ведь только недавно здесь был мой брат [дирижировал «Жизнью за царя»]), – сказала Гергиева.

Директор Татарского театра оперы и балета Рауфаль Мухаметзянов, не упоминая спорных моментов на фестивале, сказал СМИ, что как праздник Шаляпинский фестиваль состоялся и театр им удовлетворен.

«Вот уже сколько лет в это время люди ожидают встречи с большой оперой. И, конечно, мы попытались, чтобы у людей оправдались надежды при посещении театра. Какие композиторы – русские Глинка, Чайковский, Мусоргский, итальянские Пуччини, Верди, Леонкавалло, Россини. Это достаточно обширное, масштабное представление оперы с замечательными мировыми композиторами. Участники - Большой театр, Мариинский театр, «Академия молодых оперных певцов» Мариинского театра… Все это было событийно», – констатировал Мухаметзянов.