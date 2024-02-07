Слезы и овации: Большой театр на Шаляпинском фестивале показал, какой бывает «Богема»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

XLII Шаляпинский фестиваль после премьеры русской классики «Жизнь за царя» продолжила итальянская опера о французской «Богеме» на музыку Джакомо Пуччини, в свою очередь, написанную по роману Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы».

Это единственная из девяти опер в афише Шаляпинского фестиваля, которую зрители слышат в концертном исполнении. То есть произведение не представляет собой спектакль в полном смысле слова, с декорациями и артистами в костюмах, и исполняется как в филармонии или консерватории – с музыкантами на сцене, а не в оркестровой яме, и с солистами максимально близко к зрителю. Но главная фишка «Богемы» XLII Шаляпинского фестиваля – ее исполнение оркестром и солистами Большого театра России.

И 6-го, и 7-го февраля дирижировать оркестром из 74 музыкантов приехал в Казань заслуженный артист России Антон Гришанин, также служащий в Большом театре России.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чтобы сделать оперу в концертном исполнении, показать ее в более-менее приличном виде, мне пришлось приезжать в Казань ещё в декабре, провести репетиции и с вашими замечательными солистами, хором. Хор, кстати, потрясающий у вас! Прямо очень хороший. Соответственно, в Москве мы тоже со своим составом очень тщательно репетировали, потому что опера очень сложная. Конечно, когда спиной стоишь к солистам, связка музыка-певец непросто исполняется. Так что мы провели цикл репетиций. Конечно же, мне нравится, когда я занимаюсь только музыкой, вижу певцов и не отвлекаюсь на всякие режиссерские задачи. Конечно, театр – это театр: особенно в наше время визуализация очень важна. Я считаю, что новые, неизвестные пока оперы могут появиться в концертном исполнении, а потом приобрести форму уже и режиссерскую. На мой взгляд, это будет оптимально. Но делать, например, в месяц по 5 спектаклей в концерном исполнении – это уже было бы не то», – прокомментировал концертный вечер в программе Шаляпинского фестиваля Гришанин.

Солисты Большого театра предстали в «Богеме» в первый вечер, 6 февраля. Алексей Татаринцев, заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания, неоднократный участник Шаляпинского фестиваля, исполнил партию Рудольфа, покорив казанцев и звучанием своего голоса, и музыкальным исполнением, и актерским шармом. Всё-таки в помощь восприятию зрителей артисты не просто исполняли свои партии, а, согласно сюжету, разыгрывали мизансцены.

«Я уже не первый год пою партию Рудольфа, в том числе пел ее на родине Пуччини, в Торре дель Лаго на озере, где проходит фестиваль Пуччини. И это тоже большая ответственность. Я помню те ощущения, когда только вводился в спектакль как Рудольф. Более опытные коллеги всячески поддерживали, помогали, настраивали. “Богема“ – очень динамичная опера, в ней большое количество ансамблей, и в каждом такте меняется темп. Нужно быть абсолютно на чеку и знать практически каждую партию коллеги-партнера. В концертном исполнении можно приблизиться к тому, что написал композитор, вне зависимости от режиссерской концепции. Ведь, как правило, в постановку режиссер привносит свою концепцию, которая может и противоречить либретто композитора. Еще особенность в том, что присутствует некая камерность – зритель от тебя буквально на полтора метра, нет оркестровой ямы», – рассказал журналистам Алексей Татаринцев.

Он подчеркнул, что коллеги, молодые голоса Большого театра, с которыми он в Казани исполнил «Богему», «полны азарта, полны молодой хорошей вокальной формы, крови» – как и сама опера о молодых поэтах, музыкантах и философах, живущих богемной жизнью, влюбляющихся, расстающихся и оказавшихся по законам итальянской оперы участниками трагедии.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Партию умирающей в конце оперы Мими исполнила Анна Шаповалова, партию Марселя – Андрей Потатурин, партию Коллена – Родион Паульс, Шонара – Юрий Сыров. В партии Бенуа зрители услышали Валерия Гильманова, в партии Альциндора – Германа Юкавского, а Парпиньоля – солиста Молодежной оперной программы Большого театра России Марка Кима. Одну из самых ярких партий и героинь оперы, Мюзетту, впервые в своей карьере исполнила 25-летняя Полина Шабунина. Кокетка в прелестном белом платьице с красным зонтиком гармонично выразила экспрессию итальянских любовных страстей.

«Концертное исполнение для меня не так привычно, обычно все-таки это более стандартная история, в декорациях, с костюмами. С некоторыми солистами я работала уже в других операх. Например, в опере „Свадьба Фигаро“, „Сказка о царе Салтане“. А с некоторыми работаю впервые. Допустим, с моим партнером в партии Альциндора мы работаем впервые, но это замечательный опыт — сценически сотрудничать с ним. В Казани накануне мы провели генеральный прогон, а до этого в течение двух недель был процесс спевки, оркестровые прогоны и рояльные, с отдельными солистами и все вместе тоже. А всему этому предшествовал мой личный репетиционный период», — рассказала о подготовке к партии Шабунина.

Исполнители были настолько хороши и убедительны в своих партиях и мизансценах, что отсутствие декораций спектакля не только не мешало восприятию сюжета оперы, но казалось, наоборот, логичным и уместным. Кроме того, было задействовано пространство фойе и зрительного зала театра – из распахнутой в конце первого акта двери мимо зрителей на сцену промаршировали с бравой песней французские солдаты. Хор, отметим, в опере задействован самого Тетра оперы и балета имени Джалиля.

В финале «Богемы», со смертью Мими от болезни, некоторые зрители не сдержали слез. И весь зал, не сдерживая оваций и криков «Браво!», аплодировал стоя, дважды вызвав артистов на поклон.

Сегодня, 7 февраля, сольные партии в опере исполнят артисты ТАГТОиБ имени Джалиля. Вечер будет посвящением 110-летию со дня рождения выдающегося певца, педагога, в 1956-60 и 1975-1986 годах главного режиссера Татарского театра оперы и балета Ниаза Даутова. Опера «Богема» стала одним из последних спектаклей, поставленным Даутовым в Казани в 1984 году – 40 лет назад.

Сегодня партию Рудольфа исполнит Рагаа Эльдин Морси (Италия). Мими предстанет Гульнора Гатина, Мюзеттой – Венера Протасова, Марселем – Артур Исламов, Колленом – Ирек Фаттахов, Шонаром – Юрий Ившин, Бенуа – Айдар Нургаянов, Альциндором – Роберт Миннуллин.

Видео: © Оксана Романова / «Татар-информ»