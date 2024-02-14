Ирек Фаттахов и Айдар Сулейманов: первых шаляпинских лауреатов наградила Лейла Фазлеева

Заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева в день рождения всемирно известного баса, уроженца Казани Федора Шаляпина со сцены Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля поздравила первых лауреатов Шаляпинский премии. Республиканская награда была утверждена в прошлом году в честь 150-летия Шаляпина. В этом году театр отмечает 150-летие оперы в Казани.

Лауреатами Шаляпинский премии стали солист Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Ирек Фаттахов и актер и певец, заслуженный артист РТ Айдар Сулейманов.

«Минувший год прошел под знаком юбилея Федора Ивановича Шаляпина. Масштабные мероприятия, которые прошли по всей России, украсили палитру культуры Российской Федерации. Республика Татарстан всегда была неразрывно связана с именем Федора Ивановича Шаляпина. Его именем гордятся все жители республики и знают о нем. Когда гости приезжают в республику, мы всегда гордо говорим, что именно здесь пел Федор Иванович Шаляпин. Прошлый год ознаменовался утверждением премии. Это премия для молодых исполнителей достаточного широкого спектра музыкального искусства, чтобы все, [чтобы] каждый молодой исполнитель понимал свою причастность к величайшему имени — к масштабному исполнителю Федору Ивановичу Шаляпину. Мне очень приятно вручать Шаляпинскую премию», — сказала Фазлеева.

Премия вручается один раз в два года молодым (до 35 лет) талантливым исполнителям и музыкантам «за достижения в области музыкального и вокального искусства, исполнительское мастерство, а также активную деятельность по сохранению и популяризации традиций певческой культуры, развитию музыкальной культуры». Размер каждой из двух премий в этом году составил 200 тыс. рублей.

«Я был очень рад, не ожидал, что получу эту премию. Но раз получил, значит, я достоин. Федор Иванович Шаляпин для меня титан, легенда. И в основном хочется с него брать пример даже не в том, как он вокально старался петь, а как он артистично жил на сцене. Я стараюсь подобное применять на сцене для себя», — поделился эмоциями Ирек Фаттахов.

Молодой бас на XLII международном Шаляпинском фестивале представал перед публикой в партии Русского воина в премьере «Жизнь за царя», в партии Коллена (ее когда-то пел и Шаляпин) во втором вечере концертного исполнения «Богемы», в партии Бартоло в «Севильском цирюльнике» и в партии Варлаама в «Борисе Годунове» (ее тоже в свое время исполнял Шаляпин). До конца фестиваля зрители смогут увидеть Ирека Фаттахова в партиях Ризничего в «Тоске» и в партии Ротного в «Евгении Онегине». Мечтает же Фаттахов о партиях Бориса Годунова в одноименной опере и Мельника в опере «Русалка».

«Все, кто учится в музыкальных колледжах, консерваториях, поют песни и романсы, которые исполнял Федор Шаляпин. В своем репертуаре я насчитал двенадцать произведений Федора Ивановича Шаляпина. Это романсы. До арий мне далеко, потому что я все-таки тенор. Все парни, кто учился когда-либо на оперного вокалиста, поют шаляпинский репертуар. Мое любимое произведение — „Очи черные“. Все его партии — это, конечно, звездные партии, можно сказать, недосягаемые. Это не только моя премия, это премия всей моей творческой стены, которая мне помогала, которая меня учила. Это наша общая победа», — сказал второй обладатель первой Шаляпинской премии Айдар Сулейманов.

Стоит отметить, что певец хотел стать финансистом или экономистом, а в музыку пришел по настоянию мамы.

После церемонии вручения Шаляпинской премии вечер продолжила постановка «Борис Годунов» на музыку Мусоргского. По традиции 13 февраля театр ставит в программу оперного фестиваля, который также носит имя Шаляпина, именно оперу «Борис Годунов». Сам великий бас исполнял в разные периоды своей карьеры в этой опере три партии: Варлаама, Пимена и Бориса Годунова.

В наше время в театре Джалиля партию Бориса Годунова исполняет Михаил Казаков, партию Пимена — Алексей Тихомиров, который в начале 2000-х, в студенческие годы, становился обладателем Шаляпинской стипендии. Сейчас по возрасту и опыту Тихомирову больше подошло бы стать одним из членов комиссии по присуждению республиканской Шаляпинской премии.

«Ко мне пока еще не обращались, но я с удовольствием бы был одним из этих членов комиссии, которые могут действительно помочь выявлять таланты. Поскольку я сам педагог по вокалу в Центре оперного пения Галины Вишневской уже четвертый год, я вижу, как молодые певцы очень выросли. И это действительно очень подающие надежды молодые певцы. Выявлять их, помогать комиссии — это очень ценно. Нужно не потерять момент, когда молодой оперный исполнитель — в самом начале расцвета творчества. Для студенчества поддержка такими ассоциациями очень важна. У нас есть будущее тогда», — отметил Алексей Тихомиров.

При этом он подчеркнул, что фигуры, равновеликой Федору Шаляпину, не появится никогда (как и, например, Юрию Гагарину).

«Шаляпин был первым тем, что он создал такой путь артиста, по которому сам Станиславский делал свою работу „Мастерство актера“, и у него родилась эта актерская теория „Верю или не верю“. Все эти шаржированные образы, которые были до этого (стоит здесь, рука так…), не работали. Федор Иванович вдохнул жизнь, он вдохнул настоящее, правду в образ. Начал играть так, что люди забывали обо всем. Верили 100 процентов. Вдруг получалась машина времени, которая уносила зрителей своим вниманием, своим мастерством в другое время, в другие пространства. Не зря же в Гранд-опера, когда он показывал в портал сцены пальцем, говоря „А там что это?!“, люди в зале вставали и думали, что там действительно что-то есть. То есть он настолько был бесподобен, что полностью поглощал их внимание. Он был одним из тех, кто мог этим вниманием завладеть всецело, и не просто всецело, а на века. Так что Шаляпин будет первым и навсегда, и во веки веков», — пояснил Тихомиров.