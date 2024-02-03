Русская 3D-зима и бал поляков: премьера «Жизнь за царя» открыла Шаляпинский фестиваль

Выбор премьеры, открывающей фестиваль, неслучаен: именно «Жизнь за царя» в 1874 году стала первым спектаклем созданной в Казани постоянной оперной труппы

Возвращение спустя полвека

В Казани оперой «Жизнь за царя» на музыку Михаила Глинки открылся XLII (42-й) Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина. Постановка, как и весь фестиваль в целом в этом году, - посвящение 150-летию казанской оперы. И выбор премьеры, открывающей фестиваль, неслучаен: именно «Жизнь за царя» в 1874 году стала первым спектаклем созданной в Казани Петром Медведевым постоянной оперной труппы.

Впрочем, несколько последних десятилетий, почти полвека (!) оперу «Жизнь за царя» в афише Татарского театра оперы и балета зритель не видел. Предыдущая ее постановка под названием «Иван Сусанин» была в 1968 году, а до этого – в 1951-м, также под названием «Иван Сусанин»: применять слово «царь» в таком контексте при советской власти было невозможно.

Премьера 2024 года в постановке творческого тандема из Санкт-Петербурга режиссера Юрия Александрова и художника Вячеслава Окунева – монументальное классическое произведение, но при этом изобилующее уместно современными нюансами как в сценографии, так и в хореографии.

Юрий Александров: «Глинка для меня – это как Пушкин в литературе, тот базис, на котором рождалась великая русская музыка»

«Традиционное тоже бывает очень современно. И современное бывает очень традиционно. Спектакль должен быть умный прежде всего, чтобы зритель вынес что-то важное для себя. Великая музыка: Глинка для меня – это как Пушкин в литературе, тот базис, на котором рождалась великая русская музыка. Конечно, тут есть и итальянские мотивы, он был поклонником этого, да. Мы с Вячеславом Окуневым искали выражение величественного в спектакле. С одной стороны, он очень прост, лаконичен, но он говорит о высоком, нравственном, поэтому мы много внимания уделяли архитектуре и т.д.», - рассказал Юрий Александров.

Сотни красок эмоций оперы

Опера как жанр, по его мнению, сейчас опережает все виды театральных искусств, поскольку стала и концептуальной (благодаря немецкому подходу), и социальной. Иногда, отметил Александров, даже чрезмерно социальной.

«Но это тоже ее сильная сторона. Поэтому в этот жанр идет много драматических режиссеров, кинорежиссеров, потому что здесь можно много сказать. Если у тебя хор 100 человек – какая это великая краска, когда эмоции двух человек усиливаются еще сотней! Это искусство удивительное, и к нему надо относиться с предельной серьезностью», - подчеркнул режиссер-постановщик.

В первый вечер оркестром дирижировал Валерий Гергиев

В первый вечер оркестром дирижировал народный артист России, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра России Валерий Гергиев. Зрители, близкие к оркестровой яме, и те, что смотрели спектакль с верхних ярусов, могли наблюдать его эмоциональное и жестово специфическое управление музыкантами. Кстати – и это большое исключение – Гергиев дирижировал на казанской премьере не собственным коллективом, а оркестром Татарского академического государственного театра оперы и балета (ТАГТОиБ) имени Мусы Джалиля. Во второй вечер премьеры, 3 февраля, дирижером спектакля выступит маэстро Андрей Аниханов, также приглашенный из Северной столицы.

В партии Ивана Сусанина в день открытия Шаляпинского фестиваля предстал Михаил Казаков. По услышанным после спектакля впечатлениям сразу нескольких зрителей, голос артиста настолько характерен, что в образе Ивана Сусанина он по-прежнему ассоциируется у них с Борисом Годуновым, партию которого Казаков исполняет в оперном театре Казани уже больше 20 лет. 3 февраля исполнять партию Сусанина, как изначально анонсировал театр, должен был Юрий Власов из Мариинского театра. Но зрители в этом образе и сегодня услышат Михаила Казакова.

В образе Антониды, дочери Сусанина, 2 февраля предстала Гульнора Гатина. Во второй вечер премьеры ее партию представит Светлана Москаленко из Михайловского театра. Партию Собинина, жениха Антониды, в день открытия Шаляпинского фестиваля спел Кирилл Белов, партию Вани – Екатерина Сергеева (оба – из Мариинского театра). Сегодня из заменят, соответственно, Нурлан Бекмухамбетов из московской «Новой Оперы» и Любовь Добрынина.

У казанских зрителей Михаил Казаков по-прежнему ассоциируется с Борисом Годуновым, партию которого исполняет уже больше 20 лет

Как рассказал в беседе с журналистами Юрий Александров, исполнителей для постановки отбирал не он. Но, например, режиссер заранее знал, что партия Ивана Сусанина предложена Михаилу Казакову.

«Сейчас с какими-то партиями сложновато. Но мне кажется, что театр вышел из положения достойно. А есть просто выдающиеся ребята», - отметил Юрий Александров.

Грандиозный бал шляхты алого цвета и времена года 3D

Одна из самых впечатляющих сцен в опере – грандиозный бал шляхты (польского дворянства). «Жизнь за царя», напомним, рассказывает о том самом «Куда ты завел нас, Сусанин-герой?!» - подвиге крестьянина Ивана Сусанина, который на исходе Смутного времени обманул отряд поляков и повел их не к царю, как они требовали, а в глухую чащу леса, чтобы они заблудились.

Хореографию к спектаклю поставила приглашенный хореограф Надежда Калинина. Сама в прошлом танцовщица, она создала в России, Европе и США уже более 25 оригинальных балетных спектаклей. Но, как и для Юрия Александрова, постановка оперы «Жизнь за царя» для нее первая.

Надежда Калинина: «Впервые работаю в казанском театре. Безумно понравилась ваша балетная труппа, как и оперная»

«Работать было сложно, но очень интересно. Исполнение польских танцев, тем более с привнесением авторской хореографии, конечно, артистам было непросто освоить, но они с удовольствием это делают, справляются. Я впервые работаю в казанском театре, мне безумно понравилась ваша балетная труппа, как и оперная. С артистами хора тоже проведена очень большая работа по пластике – как в паре, так и в русских сценах. Я испытала колоссальное удовольствие, а они однозначно были сотворцами», - рассказала хореограф.

Она также призналась, что первоначально ее задачей было поставить традиционную хореографию для традиционного спектакля, исходя из костюмов и задумки режиссера. Но во время работы над постановкой из номера в номер напрашивались и укреплялись авторские нюансы и приемы, которые в традиционном танце не встречаются.

«Хулиганила чуть-чуть в хорошем смысле этого слова. Получала от этого удовольствие. Немного необычно получилось для профессионалов, [для тех,] кто знает. Были произведены, на мой взгляд, очень правильные купюры с главным концертмейстером, с режиссером, потому что номера краковяка на семь минут, мне кажется, не столь актуальны. Я потом еще произвела купюры в музыке, в партитуре - в мазурке, например. И мне кажется, что все это должно быть вкусненько. А также прибавился один номер, на который я не рассчитывала. Мы буквально недавно закончили его постановку. Это нормальный творческий, живой процесс», - пояснила Надежда Калинина.

«Исполнение польских танцев, тем более с привнесением авторской хореографии, артистам было непросто освоить, но они с удовольствием это делают, справляются»

От пальцевой хореографии (на пуантах) решено было отказаться, чтобы в общих сценах танцующие и преимущественно поющие артисты были в одной стилистике. В сцене бала польского дворянства, например, одновременно на сцене находятся больше ста человек: артисты балета, миманса, хора, солисты-вокалисты, персонажи.

Чтобы и разместить одновременно такое количество артистов, и чтобы все они были хорошо видны зрителям, пол сцены во время всего спектакля приподнят и наклонен из глубины к залу. Это позволило ставить микросцены второго и третьего планов наряду с происходящим на первом плане перед зрителем, а также стало уместным решением для изображения перспективы горизонта или глубины непроходимого леса.

Декорации в постановке сложные и комбинированные. Из вещественных - изба крестьянина Сусанина, отдельные деревья в сцене густого леса, монастырские ворота, но использованы и визуальные эффекты, проекции – так сменяются времена года, когда то по осени идет 3D-дождь, то зимой на зрителя летят хлопья снега.. Одно из примечательных решений сценографии – действие в русской деревне происходит в обрамлении разбитой иконы, в верхних углах которой сохранились фрагменты нескольких ликов.

«Время диктует тот репертуар, которым я занимаюсь. До этого я занимался в основном романтической оперой. Сейчас такая жесткая ситуация в мире, что мне показалось, что на эту тему мне необходимо высказаться. Тема подвига, тема самопожертвования очень важна сегодня, это демонстрируют и наши ребята на спецоперации. И вообще хотелось сказать о том, что подвиг для русского человека – это нормально. Это не какая-то неординарная ситуация. Мы всю жизнь этим занимались – отстаивали свою страну, помогали другим странам остаться на плаву. Поэтому нормальный человек, у которого семья, который может выглядеть где-то смешно, где-то трагично, но он готов отдать свою жизнь. Эта тема меня очень беспокоит, поскольку я связываю эту ситуацию с сегодняшним временем. Поэтому я с большим интересом взялся за эту работу, хотя она долго была вне зоны моего внимания.

Пол сцены во время всего спектакля приподнят и наклонен из глубины к залу

Мы ведь не птички, которые сидят в золотой клетке и чирикают. Когда у тебя в руках труппа, ты должен их воспитывать – это молодые люди, которые должны понимать свое предназначение. Я цепляюсь за такие моменты, потому что в таких ситуациях рождается новое отношение к своей профессии – к этому сложнейшему виду искусства», - резюмировал режиссер-постановщик Юрий Александров.

XLII (42-й) Международный оперный фестиваль имени Федора Шаляпина, напомним, составят девять опер, два гала-концерта солистов Академии молодых певцов Мариинского театра, а также камерные концерты в БКЗ и лекции в Национальной библиотеке РТ. 6 и 7 февраля фестиваль продолжит опера «Богема».

Фотографии: Владимир Васильев / «Татар-информ»