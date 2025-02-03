Жителю Пестречинского района вручили золотую медаль «Милосердие»

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В Пестречинском районе Татарстана директор Читинского сельского дома культуры, блогер и волонтер Миннур Шамсутдинов получил золотую медаль «Милосердие». Вручил ее президент Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), посол мира ФВМ, академик Энгель Тагиров. Награждение состоялось во время творческого вечера, посвященного 20-летию профессиональной деятельности Миннура Шамсутдинова в селе Чита.

Энгель Тагиров отметил, что медалью награждают за вклад в сохранение и развитие традиций татарского народа и за укрепление духовного потенциала Татарстана. По его словам, этот отличительный знак воплощает в себе самые лучшие человеческие качества, служит доказательством того, что его владелец отдает всю энергию ради благородной идеи.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Если мы будем стараться сохранять деревню так же, как Миннур, то татарский народ будет жить вечно», – выразил уверенность Энгель Тагиров.

С ним был солидарен и актер театра имени Камала, народный артист РТ и РФ Равиль Шарафиев. Он признался, что совсем недавно познакомился с Миннуром, но, как только узнал о нем, сразу полюбил.

«Он не оставил, не бросил свою деревню. За одно это я испытываю к нему большое уважение и полюбил его с первого взгляда, с первого разговора», – сказал он.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Миннур Шамсутдинов пришел работать в сельский клуб 10 января 2005 года. За годы его деятельности при Доме культуры появился ансамбль гармонистов «Чыты гармунчылары» и театральный коллектив «Мунча миче». В его коллекции более 50 гармоней. Также директор клуба собирает военные экспонаты для собственного музея. В нем уже около ста предметов, документов и других экспонатов от времен Гражданской войны до специальной военной операции.

«Если вкладываешь в свою работу душу, то можно добиться успеха и в сельской местности, – уверен Миннур. – Я сохраняю военную историю и народные традиции, считаю это своей миссией. Счастлив, что остался в деревне».

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В творческом вечере приняли участие его коллеги и друзья из Пестречинского и соседних районов. В концертную программу длительностью около четырех часов вошли эстрадные песни, танцы в национальных костюмах, театральные постановки, одна из которых была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На сцене выступила вся семья Шамсутдиновых: супруга Миннура Ольга и трое детей – Ильяс, Назлы и Муса. В зрительном зале был аншлаг, пришли местные жители и уроженцы села.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

С начала спецоперации Миннур Шамсутдинов принимает активное участие в сборе и отправке помощи военнослужащим. Для этого он собирает в том же ДК неравнодушных жителей. Вместе они шьют подушки, делают окопные свечи, упаковывают «гуманитарку». На этом добровольческом направлении акцентировала внимание в своей приветственной речи заместитель руководителя исполкома района Марина Харитонова.

В 2024 году волонтер был удостоен медали «Патриот России».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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