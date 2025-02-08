Эксперт Санина назвала россиян, которые могут получить пенсию за выслугу лет

Получить пенсию за выслугу лет могут только сотрудники определенных сфер, сказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, чьи слова приводит RT. Речь идет про госслужащих, космонавтов и лётчиков-испытателей, военных, пожарных, сотрудников МВД, ФСИН и Росгвардии.

Также такую пенсию могут получить рабочие, трудящиеся на вредных производствах или те, кто долго работал под землёй. Еще среди претендентов на подобные выплаты - врачи, учителя и работники творческих профессий.

При получении такой пенсии главный фактор - это стаж работы. Для госслужащих он составляет от 19,5 года, для медиков - 25 – 30 лет в зависимости от места работы (село или город), для учителей – от 25 лет, а для военных, сотрудников МВД, пожарных, работников уголовно-исполнительной системы и Росгвардии - 20 лет.

Космонавты и лётчики-испытатели могут стать пенсионерами после 25 лет работы для мужчин и после 20 лет для женщин. Также они могут уйти на пенсию раньше по состоянию здоровья: после 20 лет (мужчины) и после 15 лет (женщины).