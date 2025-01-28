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Общество 28 января 2025 13:14

В Госдуме объяснили, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2025 году

В Госдуме объяснили, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2025 году
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В 2025 году досрочно уйти на пенсию смогут граждане России, набравшие минимум 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ Никита Чаплин, сообщает портал NEWS.ru.

По словам парламентария, речь идет в том числе о трудившихся в особо тяжелых или опасных условиях, а также о получивших инвалидность.

По выслуге лет досрочный выход на пенсию возможен для госслужащих и военнослужащих. В первой случае понадобится 15-летний стаж, во втором — 20-летний стаж службы в армии или в силовых структурах, либо достижение 45-летнего возраста, либо 25-летний общий стаж, из которого 12,5 года прошли на военной службе.

Мужчины с 42-летним стажем вправе выйти на пенсию в 63 года, а женщины с 37-летним стажем — в 58 лет, уточнил депутат.

Досрочно уйти на пенсию при соблюдении ряда условий также могут медицинские работники, педагоги, представители творческих профессий, лица, ухаживающие за ребенком-инвалидом младше восьми лет, многодетные матери с 15-летним стажем и трудившиеся на Крайнем Севере.

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#пенсионеры #пенсия
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