Жительница дома-интерната из Лениногорска плетет масксети для бойцов СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Жительница дома-интерната для инвалидов из Лениногорска отправила бойцам в зону специальной военной операции пятую по счету маскировочную сеть. Ее размеры — 10 на 10 метров. Раиса Пигалёва уверена, что это маскировочное покрывало позволит обмануть врага на фронте, лишить его ориентиров, спрятать позиции.

«Противник не видит с квадрокоптера накрытый маскировочной сетью окоп, блиндаж, важный военный объект, танк. Под маскировочной сетью всё превращается для врага в пригорок, густо заросший травой», — пояснила она.

«Мы искренне благодарны волонтерам, особенно „плетуньям“, как ласково мы между собой называем мастериц, — заметил в видеоролике с благодарностями участник спецоперации. — Масксети, специальные маскировочные костюмы, защитные покрывала от тепловизоров — важнейший расходный материал спецоперации, необходимый на передовой всем — независимо от того, пехота это, танкисты или штурмовики. Он требуется постоянно и в большом количестве».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Эта информация вдохновляет Раису Пигалёву, и она вновь после завтрака спешит в холл дома-интерната для престарелых и инвалидов, где установлен каркас для сети.

Плетению маскировочной сети Раису Павловну обучала воспитательница Кристина. «Сначала было сложно, — призналась пенсионерка. — Руки, которые постоянно на весу, быстро уставали — при том, что я нахожусь в инвалидном кресле. Со временем привыкла, а теперь считаю это своей работой. Есть свои хитрости плетения: нельзя, чтобы она была слишком прозрачная, иначе никакой маскировки не получится».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Несмотря на трудности и ограниченные физические возможности, Раиса Пигалёва продолжает помогать бойцам специальной военной операции.

«Верите — нет, а фантомные боли существуют. У моей ампутированной ноги ночью частенько болит стопа, будто наливается свинцом, либо будто пятка чешется. На первых порах это пугало, было некомфортно, сейчас уже привыкла к этому необычному явлению», — заметила женщина.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

С декабря 2022 года она прикована к инвалидному креслу. После выписки из больницы она решила пройти реабилитацию в Лениногорском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

«В моем частном доме, в котором я проживаю, передвигаться в инвалидном кресле было бы невозможно, сын проживает в квартире на высоком этаже, поэтому решение временно поселиться в доме-интернате с моей стороны было вполне обоснованно и логично. Здесь медики, которые помогают мне обрабатывать рану на ампутированной ноге, здесь я делаю специальные физические упражнения, гимнастику, перевязываю эластичным бинтом, чтобы нога была в тонусе», — объяснила Раиса Павловна.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Несмотря на преклонный возраст жителей дома-интерната, они под патриотические песни работают с утра и до самого вечера.

Здесь теперь живут и гости из Курска — пенсионеры, которых приняли в доме-интернате в августе этого года. Возможно, и они вскоре присоединятся к дружной команде волонтеров.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

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